16 января, в 22.15 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Тоторю, произошел пожар, во время которого обгорели вещи и копотью покрылись стены и потолки.
Подозревают поджог. Ущерб – 50 000 евро.
Разыскивают подозреваемую (1975 г.р.).
Ведется расследование.
В центре Вильнюса произошел пожар, полиция разыскивает подозреваемую. По предварительным данным, нанесен ущерб на сумму 50 000 евро.
16 января, в 22.15 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Тоторю, произошел пожар, во время которого обгорели вещи и копотью покрылись стены и потолки.
Подозревают поджог. Ущерб – 50 000 евро.
Разыскивают подозреваемую (1975 г.р.).
Ведется расследование.