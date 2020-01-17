Зима все еще дремлет: в выходные снова прогнозируют тепло

В пятницу днем погоду в Литве обусловит зона высокого давления. На востоке будет облачно и солнце будет выглядывать нечасто, на остальной части территории страны прояснений и солнца будет больше. Осадков не ожидается. Будет дуть юго-восточный, южный, местами юго-западный ветер, сила ветра 5-10 м/с. Температура днем составит 2-6 градусов тепла.

В субботу ночью будет и облачно и местами ясно, особых осадков не ожидается. Юго-восточный, южный ветер понемногу усилится и утром будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, холоднее всего будет на юго-востоке, теплее – на Куршской косе.

В субботу днем, начиная с восточных районов, небо затянут облака, солнце выглянет лишь на юго-востоке. Во второй половине дня на взморье и в Жемайтии пройдет небольшой дождь, морось. Южный, юго-западный ветер будет сильным. Воздух прогреется до 1-5 градусов тепла.

В воскресенье над Литвой установится мало активный атмосферный фронт. Будет пасмурно, во многих районах ожидаются небольшие осадки, морось. Ночью осадки ожидаются на западе, днем – на востоке страны. Будет дуть юго-западный, западный ветер, он будет слабым. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем воздух прогреется до 1-5 градусов тепла. При спокойной погоде прогнозируют туман.

В понедельник атмосферный фронт уйдет на восток, поэтому ночью лишь местами ожидаются небольшие осадки, днем вероятность осадков снизится до минимума. Облака будут рассеиваться неохотно, прояснения возможны лишь местами. Ночью будет дуть несильный ветер, поэтому утром ожидается туман, днем ветер усилится. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, местами будет скользко, а днем воздух прогреется до 1-5 градусов.

Во вторник погода станет влажной и ветреной, температура воздуха будет держаться такая же, как накануне.