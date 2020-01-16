После истории о возможном похищении девочки заговорил мальчик, обратившийся за помощью

Прошли сутки, но никакой ясности в истории возможного похищения девочки в Вильнюсе все еще нет. В передаче "Панорама" на LRT о том, что видел рассказал свидетель происшествия.

Мальчик, который стал очевидцем происшествия, рассказал, что играл с двумя друзьями в стороне, когда услышал зов о помощи. Когда дети прибежали, увидели серый автомобиль, возможно, Volkswagen Passat, в котором сидел мужчина и плачущая девочка примерно их возраста.

Мальчики не решились приближаться к незнакомцу и побежали за помощью к находящимся рядом гаражам, куда подъехал и вышеупомянутый автомобиль. Водитель их успокоил, сказав, что все в порядке.

"Подъехал, тогда мы пошли, когда шли, заметили, что он вышел из машины и побежал за нами. Лысый, черная куртка с мехом. Ничего не кричал, может, он был не литовец", - сказал мальчик.

На вопрос мальчика, почему мужчина за ними бежал, ребенок ответил: "Не знаю, может хотел чего-то. Мне интересно, почему этот человек пытался нас поймать? А потом, когда мы нашли человека и обратились за помощью, тот убежал, "нажал на газ и уехал".

Мужчина убежал, когда они попросили о помощи у находившегося рядом с гаражами мужчины. Этот мужчина и вызвал полицию.

DELFI напоминает, что полиция до сих пор полиция не получала никакой информации о пропавшем ребенке. В полицию родители не обращались.

Представитель полиции Рамунас Матонис сказал, что имеющаяся информация пока не позволяет ни подтвердить, ни опровергнуть версию похищения.

Полиция пока проверяет полученную от возможных свидетелей информацию. 16 января вечером появился фоторобот человека, который может располагать ценной для следствия информацией, но подозреваемым не является.

Напомним, что 15 января, в 19.15 ч., в полицию сообщили о похищении 11-12-летнего ребенка. Место происшествия - ул. Саусё 13-осёс, у телебашни.