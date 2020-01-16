Вильнюс представил список перекрестков, на которых вернутся таблички с зелеными стрелками

Вильнюсский муниципалитет 16 января передал Министерству транспорта и коммуникаций список конкретных перекрестков, на которых после анализа ситуации было решено вернуть таблички с зелеными стрелками, разрешающими поворот направо на красный свет.

Если министерство и Компетентное транспортное агентство утвердят этот список, то таблички вернут на всех 24 перекрестках. На части - временно, а в других местах - насовсем.

"Список был подготовлен в результате внимательной и детальной оценки разных критериев. Оценивались поток транспорта, безопасность пешеходов, изменение пропускной способности", – сказал вице-мэр Витаутас Миталас.

Возвращение табличек ничего стоить не будет. Эти работы подрядчик по договоренности с Susisiekimo paslaugos выполнит бесплатно. Установят снятые таблички, поскольку их сохранили.

На все время таблички предлагают вернуть на 9-ти перекрестках, поскольку другие решения там невозможны:

С ул. Салтонишкю на ул. Селю у с ул. Селю на ул. Витауто.

С ул. A.Мицкявичюса на ул. Витауто.

С ул. A.Гоштауто на ул. Гинею.

С ул. Упес на ул. Салтонишкю.

С ул. Атейтес на ул. Фабийонишкю.

С аллеи Салтонишкю на Неменчинское шоссе.

С ул. Гележинё Вилко на ул. Балтупё.

С ул. Апкасу на ул. Минтес.

С ул. T.Нарбуто на ул. Салтонишкю (в сторону ул. Витауто) и с ул. Салтонишкю (от ТЦ Panorama) в сторону ул. Т.Нарбуто.

Еще на 15 перекрестках таблички вернут временно, чтобы в последствии, в зависимости от результатов наблюдений заменить их другими инфраструктурными решениями. На некоторых перекрестках работы уже проводятся - это ул. Лепкальнё - ул. Жирню - Минское шоссе.

Весь список:

С ул. Жирню на ул. Лепкальнё и с Минского шоссе на ул. Лепкальнё.

С ул. Ясинскё в сторону ул. В.Кудиркос.

С ул. С.Конарскё на ул. Гележинё Вилко.

С ул. Линкмяну на проспект Конституциёс.

С ул. Вяркю (от автобусного парка) на ул. Карейвю.

С ул. Жирмуну (со стороны ул. Вяркю) на ул. Карейвю и с ул. Карейвю (со стороны ул. Вяркю) на ул. Жирмуну.

С ул. Калварию на проспект Конституциёс (в сторону центра).

С ул. Львово на проспект Конституциёс (от ТЦ Europa).

С ул. Салтонишкю (со стороны ул. Витауто) на ул. Нарбуто и с Т.Нарбуто на ул.Салтонишкю (в сторону Panorama).

С проспекта Лайсвес на ул. Буйвидишкю и с Ригос на проспект Лайсвес.

С ул. Калварию на ул. Жальгирё (в сторону ул. Гележинё Вилко)

С ул. Расу (от Lidl) на ул. Друёс (к вокзалу)

С ул. Рачю в сторону проспекта Саванорю.

С проспекта Саванорю на ул. Жемайтес.

С ул. Ерузалес на ул. Атейтес.

После получения разрешения министерства стрелки вернут в течение 3-5 рабочих дней.