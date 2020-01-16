Президент: Савицкас – не единственный кандидат в министры экономики

Советник премьера Саулюса Сквернялиса Лукас Савицкас не является единственным кандидатом на пост министра экономики и инноваций, утверждает президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы рассмотрим кандидатуру, она действительно серьезная, но это не единственная кандидатура из рассматриваемых", – заявил Г Науседа журналистам в четверг.

Он также акцентировал, что есть и "альтернативные способы решения".

"Мы не намерены спешить, и спокойно рассмотрим все альтернативы, примем решение", – сказал президент, выступая перед журналистами в Плунге.

Во вторник совет правящей коалиции одобрил кандидатуру 29-летнего советника премьера, члена Вильнюсского горсовета Л. Савицкаса на пост министра экономики.