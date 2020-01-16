Литва и Польша дадут отпор попыткам России "переписать историю"

Министры иностранных дел Литвы и Польши договорились работать вместе, чтобы дать отпор попыткам России "переписать историю".

В последнее время президент России Владимир Путин несколько раз заявлял, что Польша ответственна за возникшую Вторую мировую войну.

"Мы точно не допустим такой фальсификации истории, и наши стратегические коммуникаторы уже сейчас общаются и дают отпор этой лжи, которую, к сожалению, все пытаются распространять, переписывая историю, оживляя образ Сталина как какого-то положительного деятеля, оправдывая пакт Молотова-Риббентропа", – заявил в четверг в Вильнюсе журналистам глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на брифинге по итогам встречи с польским коллегой.

"Здесь мы работаем тесно и эффективно. Мы продолжим это", – добавил он.

Польский министр Яцек Чапутович утверждает, что видит опасность того, что в этом году, при праздновании 75-летия войны Россия и лично В. Путин могут попытаться навязать "ложную версию истории".

"Мы договорились, что эксперты в сфере дезинформации будут обсуждать, как мы вместе сможем воспротивиться этим угрозам ", – добавил он.

В декабре В. Путин обвинил крупные государства Запада и Польшу в том, что они способствовали разжиганию Второй мировой войны и обратил внимание на различные соглашения, подписанные с Германией до начала конфликта в 1939 году.

В. Путин также сказал, что в 1939 году советские силы "вступили в Польшу после того, как польская власть лишилась контроля над собственными вооруженными силами".

Польский премьер Матеуш Моравецкий тогда заявил, что В. Путин намерено лжет, чтобы отвлечь внимание от последних неудач Москвы.

23 августа 1939 года министры иностранных дел Германии и СССР подписали договор о ненападении – так называемый Пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему.

Согласно этому пакту советы и нацисты накануне Второй мировой войны поделили Балтийские страны и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, в ходе которой Литва и Польша были оккупированы.