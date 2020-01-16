В списке призывников представитель ЛГБТ Зофия Палента: судьба решила пошутить

15 января 2020 года Министерство обороны Литвы опубликовало список призывников на этот год. Среди тысяч призывников свое имя увидела и Зофия Палента, которая не живет в Литве. "Это тот момент, когда жизнь подкидывает шутку, и шлет тебе повестку в армию", – так на эту информацию отреагировала модель и блогер, которая по документам все еще остается Эгидиюсом Кроцасом.

"В списке призывников я числюсь под номером 3240. Брат мне сообщил об этом, когда я работала. Сначала было смешно, я спросила себя, почему мне жизнь постоянно подбрасывает такие шутки? Ответ очень простой – жизнь знает, что у Зофии "всегда все хорошо", она справится. Тогда мне стали писать близкие, что они переживают за меня, и друг спросил, что сейчас будет", – вспоминала Зофия о том моменте, когда узнала, что ее имя есть в списке.

"Я заплакала, закурила, взяла себя в руки и сказала себе, что как-нибудь справлюсь, как это бывает всегда. Представлю заявление о самоотводе, поскольку я не живу в Литве и я человек не традиционной ориентации, я женщина, а не мужчина, если потребуется – вернусь из Лондона, будем общаться с психологами или адвокатами. Я никого ни в чем не виню, ведь по литовским документам я - "мужчина", очень жаль, что таким людям как я приходится с этим сталкиваться", – сказала DELFI Зофия.

Она все еще ждет смены пола в документах, делает для этого все необходимое.

"Я намерена поменять, но для этого мне нужно выиграть дело в литовском суде, против Литвы, Конституции", – сказала она.

"Сейчас я живу в Лондоне. Скоро мне исполнится 23 года. 1 февраля будет год, как я участвую в гормональной терапии", – прибавила Зофия.

Она работает в кафе и моделью, у нее есть друг, она пишет блог Zofija Witch. Кроме того, она участвует в проектах, касающихся прав трансполовых людей.

"В далеком будущем я мечтаю вернуться в Литву, купить усадьбу около леса, но пока эти мечты далеки, в Великобритании я живу полноценной жизнью, могу быть собой, Зофией, меня любят и обнимают, когда мне больно", – сказала собеседница.

"К сожалению, служить в армии я бы не хотела. Я уважаю всех женщин и их выбор, но не чувствую себя из тех, кто может участвовать в имитации войны, тем более, что я вообще не поддерживаю идею войны", – продолжила она.