Глава МИД Литвы: пока нет предпосылок для надежды на большие изменения в России

Изменения в российской власти пока не создают предпосылки для надежды на серьезные перемены в этой стране, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Все эти перестановки создают иллюзию, а у кого-то они рождают надежду на то, что вот что-то изменится (...), но я не считаю, что действительно изменится: если не пирамида власти, то может, будет называться иной геометрической формой, но она останется той же. Пока предпосылок для изменений нет", – сказал в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas министр, комментируя изменения в российском правительстве.

Он подчеркнул, что изменения в правительстве и в Конституции являются внутренним делом России.

"Эти изменения – внутреннее дело России. Нам важно, чтобы Россия изменилась в своей внешней политике, изменила свой подход к другим странам, к соседям, подход к тем ценностям, которые сами декларирует, таким, как демократия, верховенство закона, невмешательство во внутренние дела других стран, на практике этого нет. Нас больше заботит это", – сказал он.

"Однако делать выводы о том, что что-то изменится именно в этой сфере, было бы слишком преждевременно" – добавил министр.

"Эти изменения дадут людям какую-то надежду, поскольку этот порог терпения не является безгранично высоким. Ситуация действительно непростая, расходы на оборону интенсивно растут, и без особой экономики, а социальные программы стоят. Очевидно, нужны изменения внутри, а внешне нужно впечатление, что что-то меняется", – рассуждал Л. Линкявичюс.

В среду российский президент Владимир Путин заявил о ряде конституционных реформ, о своей отставке завил премьер Дмитрий Медведев и его правительство.

Новым премьером РФ предлагается назначить 53-летнего главу Российской Федеральной Налоговой службы Михаила Мишустина.

В своем годовом обращении к законодателям В. Путин предложил провести референдум по поправкам к Конституции РФ, в которых предлагается увеличить полномочия парламента. Кроме прочего, предлагается предоставить парламенту право избрать премьера и высокопоставленных членов правительства. Сейчас их назначает президент.

Предлагаемый шаг оценивается многими как усилия В. Путина подготовить себе новое место во власти и остаться во власти после 2024 года, когда завершится его нынешний, четвертый срок полномочий на посту президента.