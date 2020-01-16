Загадочное похищение ребенка: опросили десятки людей, но ребенка и его родителей не нашли

15 января вечером на ноги подняли вильнюсскую полицию, сообщалось о похищении девочки. Сейчас полиция сменила тактику поиска, отказалась от активных действий на дорогах.

Напомним, что 15 января, в 19.15 ч., в полицию сообщили о похищении ребенка. Место происшествия - ул. Саусё 13-осёс, у телебашни. На ноги подняли всю вильнюсскую полицию.

В четверг рано утром портал DELFI связался с пресс-секретарем Департамента полиции Рамунасом Матонисом, который информировал, что похищенную девочку не нашли, полиция продолжает ее поиски.

По словам Матиниса, от активных поисков на улицах и дорогах отказались, поскольку они нецелесообразны.

Сообщают, что сейчас опросили несколько десятков свидетелей, проверили около 1000 сообщений, однако информации по-прежнему не хватает.

"Поиски, которые интенсивно велись всю ночь, пока не дали существенных результатов,в полицию до сих пор не обращались родители возможно похищенной девочки, у полиции нет никаких данных о том, что в Литве пропал ребенок. Все версии тщательно проверяют", - сообщает полиция в фейсбуке.

Матонис сказал LRT, что проверяют все версии - от похищения до ложного сообщения.

"Мы не можем со 100% уверенностью сказать, что это правдивое сообщение, не можем и опровергнуть его. Проверяем все версии", – сказал Матонис.

Мать мальчика, который возможно, видел похищение, Рута сказала порталу lrt.lt, что девочка была одна, она сидела на качелях, когда ее схватил мужчина в маске. "Она пыталась сопротивляться, кричать. Он засунул ее в багажник, заклеил рот и все. Сказали, что потом он уехал", – рассказала женщина.

Он также информировал, что никакая информация о том, что кто-то пропал, не появлялась. Однако по-прежнему информацию уточняют, начато расследование по 156 ст. УК ЛР - похищение ребенка. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до 8 лет.