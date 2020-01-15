Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы средней длины. На ней была черная юбка, черная куртка, черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам (8 700) 63 370, (8 37) 303 450 или 112.