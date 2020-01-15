Полиция разыскивает пропавшую в начале декабря девушку

ru.DELFI.lt

Ieva Beleckytė Foto: Kauno aps. VPK

Полиция Йонавского района разыскивает пропавшую без вести Еву Белецките (1999 г.р.). Ее близкие обратились в полицию 2 января, заявив, что в начале декабря 2019 г. девушка ушла из дома в Йонаве, на ул. Стотес и не вернулась, близкие никак не могут связаться с ней.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы средней длины. На ней была черная юбка, черная куртка, черные ботинки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам (8 700) 63 370, (8 37) 303 450 или 112.

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