Читатели портала выбрали лучших работодателей в Литве в 2019 году

ru.DELFI.lt

14 января остановлено голосование в рамках организованного DELFI и CVbankas.lt проекта "Супер работодатель 2019" (Superdarbdavys2019). В конкурсе на 8 номинаций претендовали 260 литовских компаний. Представляем победителей в каждой номинации, которых выбрали читатели портала DELFI.

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