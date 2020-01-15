СУПЕР РАБОТОДАТЕЛЬ 2019 – Hegelmann Transporte – 113 094 голоса;
ИТ / Технологии – Bitė Lietuva – 87 165 голосов;
Финансы – Cardinity – 2055 голосов;
Торговля – DEPO – 5755 голосов;
Транспорт – Hegelmann Transporte – 113 094 голосов;
Услуги – Eurovaistinė – 23 806 голосов;
Промышленность/ производство – EMP recycling – 24 564 голоса;
Строительство – KG Constructions – 16 787 голосов.
Всего в конкурсе участвовало 260 компаний.
Инициатор проекта компания CVbankas.lt благодарит всех участников голосования.
"Очень радует, что Hegelmann - не только отличный партнер по бизнесу, но и социально ответственный ориентированный на работника работодатель", – сказал глава CVbankas.lt Томас Толейкис.
Победителей 21 января наградят в Вильнюсе в зале кинотеатра Multikino.