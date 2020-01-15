Паланга готовится к празднику корюшки – рыбаков-любителей просят поспешить

В Паланге наблюдается оживление – до праздника корюшки"п осталось меньше месяца. К празднику готовятся не только организаторы. Оживление чувствуется и среди рыбаков-любителей, поскольку уже идет регистрация на участие в празднике, и мест остается все меньше.

Праздник "Палангская корюшка" пройдет 7-9 февраля. Как и каждый год на улице Й.Басанавичюса будут жарить, варить корюшку, можно будет купить свежую рыбу.

Во время праздника будут проходить разные мероприятия, будет звучать музыка, состоится ярмарка, на которой будут торговать изделиями мастеров народного искусства.

Однако королевой праздника будет "корюшка". По традиции главное блюдо на ярмарке - жаренная корюшка.

Местные рыбаки заметили, что "корюшка уже пошла", а это значит, что к празднику рыба будет.

Праздник корюшки обычно начинается с состязаний по ловле корюшки, которое проходит на мосту. Это командное состязание. В каждой команде - 2 человека, они ловят рыбу двумя удочками, на каждой не более 5 крючков (количество запасных удочек не ограничено). Для того чтобы принять участие в состязании, надо зарегистрироваться заранее и получить место. Наживку рыбаки выбирают сами. Платить за участие в состязании не надо.

За каждый грамм пойманной корюшки команда получает 10 баллов, а за 1 г другой рыбы 1 балл. Победителем станет команда, которая наберет больше всего баллов.

Награды в этом году получат не только те, кто займет 1-3 место, но и самый молодой и самый старший участник состязания, а также самая стильная команда.

Организаторы рады, что с каждым годом растет количество женщин-участниц состязания.

Все желающие принять участие в состязании 8 февраля не должны тянуть время, стоит поспешить с регистрацией. При регистрации по интернету надо вписать: название команды, имена членов, фамилии, возраст, город. Все данные надо прислать по эл. почте stintumeskeriojimovarzybos@gmail.com. Регистрация состоится и в день состязаний с 8 до 8.45 ч. в сквере им. Юрате и Каститиса. Состязания пройдут с 9 до 12 ч., награждение победителей намечено на 12.30 ч.

Поскольку мост не резиновый, всего в состязаниях смогут участвовать 35 команд.