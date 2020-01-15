Литва опасается "шоковой терапии" в случае сокращения дотаций ЕС

В среду министры, встретившиеся с президентом Гитанасом Науседой, заявили, что Литве не избежать "шоковой терапии" национального бюджета и риска попадания в ловушку средних доходов, если средства Евросоюза, выделяемые на проекты смычки, сократятся.

В проекте многолетнего бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы предлагается сократить средства смычки, которые предназначаются на ликвидацию отставания от других членов блока, если такой проект будет принят, то дотации Литве сократятся на 27%.

"Мы выступаем за равные возможности и хотим избежать шоковой терапии нашего национального бюджета, если говорить о смычке в особенности", – заявил журналистам в Президентском дворце министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что такое сокращение средств смычки "может привести Литву к настоящей ловушке средних доходов", а также может замедлиться экономический рост.

"Факт, что многие проекты, действительно очень прогрессивные проекты финансируются из этого источника средств (фондов смычки). Конечно, следует искать альтернативы, план Б, для финансирования инвестиций в рост благосостояния нашей страны. В любом случае, какие бы решения не были найдены, рост литовской экономики будет более медленным", – сказал В. Шапока.

Лидеры ЕС встретятся на новом раунде переговоров по бюджету в конце февраля.