Депутаты не отступают: все еще надеются на снижение порога для попадания в парламент

После того как 14 января парламент Литвы не отклонил вето президента на снижение порога для попадания партий и коалиций в парламент, депутаты Повилас Урбшис, Миндаугас Пуйдокас и Валентинас Букаускас зарегистрировали новые поправки к закону о парламентских выборах и выборах в ЕП.

Они предлагают сделать так, что депутатом становится только тот член партии (из списка), за которого на выборах проголосовало не менее 4% избирателей (сейчас 5%). Если речь идет об объединенном списке, то должно быть не меньше 6% голосов избирателей (сейчас 7%).

То же самое касается и выборов в ЕП - по списку членами Европарламента могут стать только те кандидаты, за которых проголосовало не меньше 4% (сейчас 5%) участвовавших в выборах избирателей.

"Возможности конкуренции небольших партий, особенно если они не получают дотации из бюджета, во время выборов ограничены, по нашему мнению, это не отвечает действующему принципу демократии",- считают Урбшис, Пуйдокас и Букаускас.



Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбауслис сказал, что это предложение не одобряет.

Он выступал за снижение порога для партий на выборах до 3%, но не был склонен драматизировать результат вчерашнего голосования.

"Ничего. Не хватило голосов, так не хватило. Не о чем грустить", – сказал Карбаускис.

Он заверил, что все партнеры по коалиции, участвовавшие в голосовании, были за отклонение вето.

"Просто не все депутаты пришли на заседание (...) – один точно болеет, что с другим - не знаю, возможно есть 1-2 депутата, кто был иного мнения, они не голосовали. Нам не хватило одного голоса", – сказал Карбаускис.

Он заметил, что правящие не поддержат предложение о снижении планки до 4%.

"Мы представили такое предложение, на него наложили вето, мы не смогли отклонить это вето. Что касается 4% - это не рекомендуется, мы бы нарушили рекомендацию Венецианской комиссии", – сказал Карбаускис.