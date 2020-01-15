В Литве цена на электроэнергию в декабре была самой низкой в странах Балтии

BNS , ru.DELFI.lt

В декабре цена на электроэнергию снизилась во всех Балтийских странах, а самой низкой второй месяц подряд она была в Литве – 38,97 евро за мегаватт-час (MWh) – на 13% меньше, чем в ноябре.

В Латвии цена снизилась на 14%, а в Эстонии – на 15% и в обеих странах она составила 39,05 евро, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva. "Декабрь отличался более теплой погодой: количество осадков было меньше, чем в ноябре, а это обусловило рост почти в половину производства электроэнергии на ветряных установках. В Балтийских странах на цену повлияли и снизившиеся цены, и рост передающих мощностей между Беларусью и Литвой", – отметил в пресс-релизе глава Elektrum Lietuva Мартинас Гига. Статьи по теме: Litgrid: цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 24% Вайчюнас: Литва сделает все, чтобы на рынок не попала электроэнергия с БелАЭС В целом в торговой зоне Nord Pool электроэнергия в среднем подешевела на 12% до 36,79 евро, в странах Северной Европы цена составила 36,28 евро – разница между ценами в странах Северной Европы и государствами Балтии была меньше 3 евро. В декабре совокупное потребление электроэнергии в Балтийских странах составило 2,5 тыс. гигаватт-часов – на 3% больше, чем в ноябре. В Латвии оно достигало 644 гигаватт-часов, в Литве – 1088 гигаватт-часов, а в Эстонии – 766 гигаватт-часов. За весь 2019 год потребление в Балтийских странах снизилось на 1% до 27,9 тыс. гигаватт-часов.

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