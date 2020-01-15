СМИ: прокладка Rail Baltica обойдется дешевле, чем в других странах Европы

Проект балтийской железной дороги с колеей европейского типа Rail Baltica планируется реализовать в несколько раз дешевле, чем свидетельствует опыт зарубежных государств, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

В данный момент предусматривается, что железная дорога будет проложена за 5,8 млрд евро. По подсчетам издания, это означает что один километр железнодорожного полотна будет проложен приблизительно за 6,5 млн евро. Однако Европейская палата аудита подсчитала, что средняя стоимость скоростной железной дороги в Европе составляет 25 млн евро за километр.

Реализующая проект компания RB Rail утверждает, что есть объективные факторы, которые позволяют надеяться на то, что проект Балтийских стран обойдется дешевле.

BNS напоминает, что аудит, проведенный специалистами Латвии, Литвы и Эстонии установил недостатки в управлении проектом Rail Baltica, по причине которых возникает риск превышения оговоренного бюджета, а также вероятности того, что сам проект не будет реализован в установленный срок до 2016 года.

В уже опубликованном сообщении литовского Госконтроля говорится, что управляющим проектом до сих пор не удается придерживаться оговоренного графика и предусмотренного бюджета. По сообщению ведомства, в среднем есть отставание на полтора года.

Совместное литовско-латвийско-эстонское предприятие RB Rail, реализующее проект, утверждает, что уже предприняты действия, которые бы помогли добиться изменений, в сферах, названных аудиторами.

Планируется, что Rail Baltica с 2026 года соединит Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. Ширина этой колеи будет европейского стандарта (1435 мм), по ней будут ездить электропоезда, перевозя пассажиров и грузы. Протяженность этой железной дороги составит 870 километров.