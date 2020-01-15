СМИ: "Брексит" привнесет изменения в авиацию, однако хаоса можно будет избежать

Авиационный сектор чутко прореагирует на "Брексит", однако сейчас возможно, что драматического воздействия удастся избежать, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Отделяясь от ЕС, Соединенное Королевство выходит из Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). Однако британское Агентство гражданской авиации сообщило, что авиационный сектор страны и далее будет участвовать в деятельности систем EASA.

По сообщению издания, по соглашению сторон в переходный период в вопросах международных соглашений Британия будет трактоваться как член Евросоюза. Это включает и двухсторонние соглашения по авиационной безопасности на уровне ЕС с США, Канадой и Бразилией.

BNS напоминает, что в минувший четверг Палата общин британского парламента утвердила выдвинутый премьером Борисом Джонсоном проект выхода из Евросоюза, открыв путь к откладывавшемся не первый год "Брекситу", теперь он состоится 31 января.

Закон о выходе Соединенного Королевства из ЕС еще должны утвердить Палата лордов и Европарламент, но это считается лишь формальностью в завершении почти 50-летнего участия Британии в европейском проекте интеграции.