Инспекторы пытались попасть на территорию Grigeo и столкнулись с неожиданным препятствием

После информации о том, что компания Grigeo Klaipėda подозревается в сливе неочищенных стоков в залив, специалисты и представители Вильнюсского муниципалитета посетили фабрику Grigeo в Григишкес, а после экскурсии гендиректор компании сказал журналистам, что им нечего скрывать. Однако несколько лет назад инспекторам охраны окружающей среды не сразу удалось попасть на территорию фабрики и даже пришлось обращаться в суд. Тогда охранники не захотели впускать инспекторов на территорию.

Суд назначил охранникам штрафы, а портал DELFI получил видео инцидента, на котором видно, что охранник сначала сказал, что у него нет документов, поэтому он не может их предъявить, а потом выяснилось, что документ у него был - и не один. Второй охранник сказал, что не может впустить инспекторов, поскольку это запрещено внутренними правилами.

Представители Департамента охраны окружающей среды сказали DELFI, что другого подобного инцидента с обращением в суд они не припомнят, но признали, что бывают проблемы и конфликты при попытках попасть на ту или иную территорию.

Весной 2015 года Вильнюсский участковый суд принял решение по делу охранников Grigeo, которые препятствовали попаданию инспекторов на территорию фабрики. Решение суда было обжаловано, но суд удовлетворил жалобу лишь отчасти.

Весной 2015 г. охранники не впустили на территорию фабрики Grigeo (АО Grigiškės) и ЗАО Baltwood в Григишкес инспекторов Департамента охраны окружающей среды Вильнюсского округа.

Суд назначил охранникам штраф в размере 434 евро. Позже штраф был уменьшен до 144 евро.

Охранник в суде указал, что в апреле 2015 года во время его дежурства к воротам фабрики подъехал автомобиль, находившиеся в нем люди не представились и потребовали впустить их на территорию фабрики.

Охранник сказал, что они должны согласовать свой визит с администрацией. Однако находившиеся в машине люди не отступили, стали его снимать и требовать предъявить документы. Разгорелся конфликт. Позже охранник сказал, что никакой проблемы не было, просто инспекторам нужно было подождать ответственных руководителей, которые сопровождали бы их. Инспекторы в суде заметили, что о плановой проверке они информировали администрацию Grigeo заранее.

"В суде охранники утверждали, что выполняли свою работу – представились, показали служебные документы и т.д. У инспекторов есть следующие права и обязанности: после предъявления документов их обязаны впускать на территорию всех компаний, учреждений, организаций, хозяйств, воинских частей, пограничных пунктов и частных территорий для проведения проверки", – сказано в постановлении суда.

Охранник в суде подтвердил, что на инспекторах была зеленая униформа, на их автомобиле эмблема службы охраны природы, но все же он должен был выполнять внутренние правила.

В документах сказано, что инспекторы все же попали на территорию Grigeo, но только через 1,5 часа. Их сопровождало ответственное лицо.

"На территории обнаружили несколько разобранных автомобилей, принадлежавших охотничьему клубу V. D., а также приспособления для охоты, корм для животных, поэтому инспекторы поняли, почему их не пускали на территорию", – сказано в документах.

Упоминается, что и до этого инспекторов во время плановой проверки на территорию фабрики пропускали неохотно, но все же пропускали быстрее.

На видео видно, что охранники не сразу предъявили инспекторам документы.