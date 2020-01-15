Осужден эмигрант, который отказался служить в Литовской армии: все равно не пойду, у меня есть хорошая работа

24-летний Марюс Х. из Кедайняй даже после того как его привлекли к уголовной ответственности за то, что он не явился в военкомат, свою позицию не меняет – он заявил, что не пойдет служить, ему это невыгодно.

"Я точно не пойду служить в Литовскую армию, у меня есть хорошо оплачиваемая работа в Бельгии", – заявил молодой человек.

За то, что он не явился в военкомат, когда попал в список призывников, суд назначил эмигранту штраф в размере – 16 МПУ (800 евро). Молодой человек заплатил штраф и вернулся в Бельгию – там он работает в командировке от одной из литовских компаний.

Согласно материалам дела, Марюса Х. призвали на службу в начале 2019 года, однако он в военкомат не явился. Ему был назначен первый штраф в размере 15 евро. Молодой человек заплатил штраф, но после повторного побуждения явиться в военкомат, этого не сделал.

За повторную неявку ему был назначен второй штраф в размере 100 евро. Он его заплатил. Вскоре его призвали еще раз явиться в военкомат. Поскольку на повестки Марюс Х. не реагировал и в третий раз, было начато расследование.

"Военнообязанный Марюс Х. намеренно, т.е. зная, что должен явиться в военкомат с документами, сознательно не выполнял требования и не являлся на службу", – сказано в обвинении.

На допрос в правоохранительные органы Марюс Х. приехал из Бельгии – он признал обвинения, но заявил, что не намерен служить в армии.

Во время допроса он сказал, что год назад его на неограниченное время послали работать в Брюссель, он там работает и живет.

"О том, что меня призвали в армию, я узнал только две недели назад, когда мама сказала, что меня вызывают на допрос к следователю, поскольку она нашла повестку", – сказал он, заметив, что повестки брали его родители, но ничего о них не говорили, только несколько раз сказали, что он должен заплатить штрафы.

"Я переводил деньги родителям, они оплачивали штрафы, – сказал эмигрант. – Я думал, что ничего такого не будет, заплачу штрафы и все". Он уверяет, что увидел повестки только тогда, когда вернулся домой.

"Лично мне ни одну повестку не вручили, но я согласен покончить с этим процессом, заплатить штрафы, поскольку не хочу, чтобы расследование затягивалось, согласен со всем, прошу как можно скорее завершить расследование, поскольку я снова должен уехать по работе в Бельгию", – сказал во время допроса Марюс Х.

Он признал, что знает об обязательстве проверять в интернете, нет ли его фамилии в списке призывников.

"Но я халатно к этому отнесся, меня это не заботило, я уехал работать за границу, думал, никто меня на службу не призовет, поэтому не проверял", – он заметил, что даже после суда не намерен менять свою позицию и бросать хорошо оплачиваемую работу ради службы.

Суд констатировал, что нет никаких сомнений в виновности подозреваемого. "Суд учел все обстоятельства: что он намеренно совершил преступление и смягчающие вину обстоятельства - он вину признал и раскаивался, а также не был ранее суди", – сказано в решении суда. Суд назначил призывнику штраф в размере 800 евро.

По закону, за такую провинность, согласно УК ЛР полагается штраф, арест или лишение свободы на срок до 3 лет.

Минобороны Литвы на прошлой неделе сообщило о том, что составлены новые списки призывников на этот год, в них попали 3828 из 38 427 молодых людей (18–23 лет). Список можно найти здесь https://sauktiniai.karys.lt.

Обязательную воинскую службу парламент Литвы вернул весной 2015 года.