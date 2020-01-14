Правящие определились: Наркевич остается на своем посту

14 января правящая коалиция собралась на заседание совета, на котором решалась судьба министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича и всего большинства.

Заседание длилось несколько часов. После него премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал журналистам, что правящая коалиция поддержала министра, поэтому он продолжит работу.

"Коалиционный совет оказал ему полную поддержку, ознакомился с информацией о возможных "грехах" министра. Ему высказали полное доверие, поэтому министр продолжит работу", – сказал Сквернялис.

На вопрос, как будет решаться конфликт с президентом Гитанасом Науседой, он ответил, что будет с ним говорить.

"Будем это решать с президентом. Поскольку ситуация такая, обсудим ее", – сказал премьер. Он сказал, что на встрече с президентом представит и высказанные сегодня на совете аргументы. На просьбу уточнить, что это за аргументы, Сквернялис сказал, что партнеры по коалиции говорили о проделанной министром работе.

"Самое главное, что высказанные в публичном пространстве упреки и сомнения пока меркнут, хотя есть еще расследование, которое проводит ГКСЭ", – сказал премьер.

Он прокомментировал последнее заявление президента о том, что Наркевич трудоустроил в транспортной системе как минимум 20 человек из Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

"К сожалению, есть 13 поляков, которые были приняты в сектор в числе других 500 человек, они не являются членами партии, не связаны с партией, родственные связи тут такие: двоюродные племянники, сын племянника, внук сына мужа двоюродной сестры и т.д.", – сказал Сквернялис.

Во вторник утром еще до заседания совета как председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, рак и Сквернялис заявили о своем доверии министру.