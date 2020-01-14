Советник президента: нужна дискуссия о радикальной реорганизации системы выборов

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Повилас Мачюлис говорит, что нужна политическая дискуссия о существенном пересмотре системы выборов, но она должна проходить не накануне выборов.

Он сказал это вскоре после того, как правящим не хватило одного голоса для преодоления президентского вето относительно снижения заградительного барьера голосов на выборах.

"Мы уже сейчас говорим с лидерами партий, с лидерами фракций что нужно в корне пересмотреть всю систему и, возможно, радикально менять, однако очень важно делать это не в то время, как выборы в сейм уже не за горами, так как тут напрашивается параллель из спорта", – сказал журналистам во вторник П. Мачюлис.

"Это то же самое, как если бы на предстоящем в этом году в Катаре Чемпионате по футболу более слабые команды попросили сделать ворота пошире, потому что они в ворота не попадают", – сказал он.

"Звучат предложения и дискуссии, что, наверное, нужно даже менять со смешанной на пропорциональную систему", – сказал советник главы государства.

По его словам, после того, как президент заблокировал снижение барьера для партия с 5% до 3%, следующий состав парламента должен быть менее хаотичным.

"Хочется порадоваться, что сейму хватило воли принять решение, которое, наверное, затрагивает и их лично, однако оно в государственном отношении очень важно (...) Я считаю, что прежде всего выиграл сейм следующего созыва, потому что можно надеяться, что не будет так много хаоса, как имеет место сейчас", – сказал советник президента.