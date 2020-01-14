Премьер обвиняет LRT в ложной публикации о его неучастии в событиях 13 января 1991 года

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во вторник обвинил национального теле-радиотранслятора LRT в ложной публикации о его неучастии в событиях 13 января 1991 года.

LRT же утверждает, что опубликованные утверждения были "мнением, высказанным независимым политическим обозревателем".

Портал lrt.lt и радиостанция LRT в понедельник опубликовали комментарий обозревателя Рамунаса Богданаса, в котором автор утверждает, что премьер не участвовал в событиях ночи 13 января 1991 года.

С. Сквернялис заявляет, что в ночь на 13 января был у здания парламента.

"В ночь на 13 января я был с тысячами людей у парламента. Тем вечером я приехал в Вильнюс из Мариямполе автобусом, который был специально предназначен для доставки людей для защиты нашего государства. Нас привезли как раз к нынешнему зданию Радио и телевидения Литвы. Там остался автобус и личные вещи. С другом мы пошли к сейму, где дежурили до самого утра. Автобус с вещами был использован как баррикада", – написал в социальной сети "Фейсбук" премьер.

Публикацию комментария С. Сквернялис назвал стремлением национального транслятора унизить его лично, а также немалую часть жителей Литвы "расколоть, брызгая ненавистью и ложью".

Р. Богданас в своем комментарии утверждал, что С. Сквернялис и во время советской агрессии заботился лишь о своем личном будущем.

"Биографию каждого политика украсило бы предложение о его хоть каком-то вкладе во благо возрождающейся Литвы. Скромность в данном случае не украшает, поскольку рейтинги политиков выдвигают и рейтинги же их приканчивают", – сказал обозреватель.

"К сожалению С. Сквернялис в то время решал лишь вопрос своего личного будущего – из по его словам от изучения "сухой" физики он переходил в науку более предметного автохозяйства. Мне кажется, что и сегодня он такой же человек, которого заботит лишь его личное будущее. Если господин Саулюс сидит в желаемой повозке, то не важно, по какому пути катится государство – возрождения или беспорядков. Важно, чтобы его дорога была асфальтирована" – заявил он.

Представитель по связям LRT Йовита Базявичене утверждает, что этот комментарий подготовлен не журналистом LRT, она назвала его мнением обозревателя.

"Общественный транслятор LRT всегда стремится предоставить не предвзятую, проверенную информацию и выдвигает самые высокие стандарты качества и этики журналисткой работы. Мы хотим обратит внимание на то, что упомянутый комментарий не подготовлен журналистами LRT. Это мнение, высказанное независимым политическим обозревателем Рамунасом Богданасом", – отметила представитель LRT в присланном BNS комментарии.

Она также добавила, что опубликованный на портале комментарий после реакции премьера в "Фейсбуке" был дополнен позицией С. Сквернялиса.

Между тем, Р. Богданас сказал, что предположение о неучастии С. Сквернялиса в январских событиях он сделал после знакомства с официальной биографией С. Сквернялиса.