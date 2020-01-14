Страсбургский суд: Литва дискриминировала пару геев, в адрес которой звучали угрозы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник объявил, что литовские правоохранительные органы необоснованно дискриминировали пару геев из Клайпеды, отказав начать расследование о подстрекательстве к нетерпимости по отношению к ним в социальных сетях.

Страсбургские судьи решили, что прокуратура и суды по причине негативного предубеждения в отношении гомосексуалистов беспочвенно отклонили просьбу провести расследование в связи с призывами расправиться с молодыми людьми, когда один из них в социальной сети "Фейсбук" опубликовал фото их поцелуя.

Коллегия семи европейских судей присудила каждому из них по 5 тыс. евро возмещения нематериального ущерба, государство также должно будет покрыть 5 тыс. евро расходов по судебному разбирательству.

"Суд считает установленным, что заявители потерпели дискриминацию в отношении их по признаку половой ориентации", – говорится в решении Страсбургского суда.

Литовский суд счел "эксцентричным поведением"

В этом деле фигурирует история пятилетней давности, когда молодой человек поделился в социальной сети "Фейсбук" фото поцелуя со своим другом.

После этого под фотографией появилось очень много оскорбительных комментариев, призывавших в том числе и к уничтожению геев.

Клайпедские прокуроры и суды отклонили просьбу молодых людей начать расследование подстрекательства к нетерпимости и к дискриминации.

Литовские правоохранительные органы пришли к выводу о том, что в комментариях ненадлежащим образом было выражено мнение, и решили, что это не является основанием для уголовной ответственности.

Публикацию самой фотографии литовские должностные лица назвали "эксцентричным поведением", целью которого было "нарочно вызвать раздражение или шокировать" людей иных взглядов.

Клайпедский суд в постановлении также заявил , что молодые люди должны были учесть то, что "основная часть общества особо ценит традиционные семейные ценности".

"(...) Комментаторы (...) использовали ненадлежащие слова, выражающие их неодобрение отношений гомосексуальных лиц, однако одно лишь использование нецензурных слов не является основанием для уголовной ответственности", – говорилось в постановлении суда портового города.

ЕСПЧ констатировал, что молодые люди должны быть защищены путем применения норм уголовного права, а их заявления были отклонены по причине негативной установки должностных лиц в связи с их сексуальной ориентацией.

"Суд таким образом счел установленным, что гомосексуальная ориентация заявителей сыграла роль в том, как с ними поступили государственные учреждения", – подчеркнул Страсбургский суд.

"Суд заявляет, что это дело связано с открытыми призывами навредить физической и ментальной неприкосновенности заявителей, которая защищается уголовным правом", – говорится в решении ЕСПЧ.

"Однако, по причине дискриминирующего отношения литовских учреждений положения этой статьи в отношении заявителей не применялись, и им не была предоставлена необходимая защита" , – указал суд.

Жаловались на травлю

Молодые люди – Пиюс Бейзарас и Мангридас Левицкас – утверждают, что отказ правоохраны провести расследование подстрекательства к нетерпимости способствовал атмосфере безнаказанности и запугивания, их оскорбляли.

Молодые люди критикуют правоохранительные органы за то, что они не опросили людей, писавших комментарии, а призывы к убийству не приравняли к подстрекательству к ненависти.

"Если такие комментарии являются лишь "неэтичным" выражением мнения, то становится не ясно, какие же заявления тогда будут "достаточными", что быть оцененными как "публичное издевательство, принижение достоинства, поощрение к розни и подстрекательство к дискриминации", – жаловались заявители.

Молодые люди не согласны с тем, что выражение чувств поцелуем должно быть эксцентричным поведением, поскольку, публикуя это фото, они не нарушили прав других лиц.