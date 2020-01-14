Министр о скандале Grigeo Klaipėda: это были преднамеренные действия

МИнистр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сказал, что инцидент на Grigeo Klaipėda, когда в залив сливали неочищенные стоки, не был случайным.

"Это были преднамеренные действия, злостное нарушение, (...) к которому готовились и осуществляли планово. Такие случаи установить и оценить особенно тяжело не только инспекторам по охране природы, но и юристам, прокурорам", – сказал в интервью Žinių radijas министр.

По словам Мажейки, как в случае с Grigeo, так и в случае с пожаром в Алитусе, муниципалитеты не должны оставаться в стороне.

"Я должен согласиться, что это грустные 10 лет для клайпедчан, в течение этого времени они ни до кого не могли достучаться (...). То же самое было в случае с Алитусом, там тоже смотрели сквозь пальцы, а последствия были печальными", – сказал Мажейка.

По словам министра, когда видишь протоколы проверок за последние 10 лет, видно, что в течение многих лет проверку осуществляли те же лица.

"Очень странно, что совпадают фамилии, из года в год проверяют те же люди, подписи тех же людей, вывод окончательный, и рекомендации те же, что были до этого", – сказал министр.

Напомним, что на минувшей неделе правоохрана сообщила о том, что компания Grigeo Klaipėda сливала в Куршский залив неочищенные сточные воды. Сообщалось, что природе нанесен ущерб на сумму нескольких миллионов евро. С учетом этого 7 января Grigeo Klaipėda обязали прекратить загрязнение природы.

Торговая сеть Iki и компания Kesko Senukai, а также сети Rimi и Norfa заявили о прекращении закупок продукции компании Grigeo. Другие сети еще думают, что делать.

Президент группы Grigeo Гинтаутас Пангонис в минувший четверг сказал журналистам, что компания провела внутреннее расследование, которое показало, что стоки на самом деле попадали в залив, но по аварийной трубе и были они отчасти очищены. Пангонис сказал, что пока неизвестно, почему трубу использовали не по назначению.