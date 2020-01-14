Премьер Литвы Сквернялис выразил доверие Наркевичу

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что доверяет министру коммуникаций и транспорта Ярославу Наркевичу.

"Я ему доверяю", – заявил премьер журналистам в сейме во вторник.

Сквернялис утверждает, что претензии к Наркевичу, которого президент страны призвал уйти в отставку, померкли.

"Нужны конкретные аргументы по причине отставки. Хотя кто-то пытался сказать, что юридические и моральные вещи являются разными. Не бывает права без морали. А эти высказанные претензии, все они померкли", – сказал Сквернялис.

Во вторник вечером правящая коалиция планирует принять решение по будущему министра транспорта.

В конце ноября президент Гитанас Науседа выразил недоверие министру и призвал его уйти в отставку, однако министр до сих пор остается на своем посту.

За полгода своей работы Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании "Литовская почта", обстоятельства проживания в парламентской гостинице, поведение во время зарубежной командировки, распределение средств на асфальтирование дорог. Дополнительные средства на асфальтирование дорог получили избирательный округ Наркевича и улица, на которой живет премьер Сквернялис.

Науседа на минувшей неделе заявил, что Наркевич устроил в подчиненные министерству предприятия как минимум 20 однопартийцев, или людей, связанных с членами выдвинувшей его партии – Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

Премьер назвал эти утверждения президента "абсурдным обвинением".

"Большинство их (претензий – BNS) основывались на ложных фактах, в том числе и последняя скандальная история о 20 фамилиях, это абсурдное обвинение, ведь нет ни 20 фамилий, ни каких связей, разве что претензия в том, что министр, вице-министр и еще два советника политического доверия являются членами Избирательной акции поляков Литвы, но очевидно, что это естественно в министерстве, что министр и политическая команда являются членами партии", – сказал премьер.

Староста крупнейшей фракции сейма – Литовского союза крестьян и зеленых – Рамунас Карбаускис сказал, что правящие готовы нести ответственность за деятельность министра.

"Уже не раз были министры, которых партии не отправляли в отставку, когда президент выражал недоверие этим министрам. Соответственно, насколько я помню историю, всегда было заявление: это ваша ответственность, это правительства, а это сейма. Сейм и правительство готовы нести эту ответственность", – сказал журналистам Карбаускис.

Ни премьер Сквернялис, ни лидер "крестьян" Карбаускис не считают, что, если Наркевич останется на посту, то отношения с президентом Науседой ухудшатся.

"Мы принимаем решения, отвечаем за них. Я не думаю, что отношения должны ухудшиться потому, что мы взяли ответственность за министра", – сказал Карбаускис.