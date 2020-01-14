Впервые за 28 лет численность населения Литвы росла

Впервые за 28 лет число жителей Литвы за год выросло, что обусловлено миграционными тенденциями, сообщил во вторник Департамент статистки.

Согласно предварительным данным на 1 января этого года в Литве проживали 2 млн 794,3 тыс. постоянных жителей – это на 145 человек больше, чем год назад.

Департамент отмечает, что население в Литве выросло впервые за 28 лет. Последний рост числа постоянных жителей страны фиксировался в 1991 году.

Рост населения определило то, что в 2019 году на 10,8 тыс. человек больше прибыли в Литву, чем уехали. Более половины иммигрировавших являются гражданами Литвы.

Рождаемость по-прежнему остается ниже смертности – скончалось на 10,7 тыс. людей больше, чем родилось младенцев.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал BNS, что растущая иммиграция в Литву была обусловлена экономическими причинами – это растущие зарплаты, увеличение инвестиций и "возможностей реализовать свой потенциал в Литве".

"Поэтому ускорилась как реэмиграция граждан Литвы, так и иммиграция в Литву из третьих стран", – утверждает экономист.

В 2018 году население Литвы сократилось на 14,9 тысяч.