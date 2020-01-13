Климатолог предлагает привыкать к новой литовской зиме: это время года изменилось больше всего

"Декабрь еще только начался, а за окном уже глубокая зима", – так писали СМИ 2 декабря 2010 года. Напоминали также, что зима 2009 года была "очень холодной".

В конце декабря того же года сообщалось, что на западе Литвы толщина снежного покрова была близка к рекордной, зафиксированной в 2001 г. в Ниде – тогда толщина снежного покрова в Ниде составила 52 см.

Зима 2009 года хорошо запомнилась Гинтаре, живущей недалеко от Вильнюса. Женщина рассказала, что она тогда как раз родила дочь. "Дочь родилась в ноябре 2009 года. Помню, невозможно было с коляской проехать по лесу. Толкали втроем", – смеется она.

Заснеженные леса 10 лет назад помнит и Кястутис из Вильнюса.

"Снега было столько, что до середины апреля в лесах, по берегам рек лежали снежно-ледяные наносы", – сказал он.

Климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас рассказал DELFI, что еще 50 лет назад белая, снежная и морозная зима в Литве начиналась в ноябре и нередко длилась до марта. Если вы или ваши родители успели запечатлеть это на фотографиях - радуйтесь, ведь велика вероятность, что если в будущем такое в Литве и повторится, то скорее в виде исключения.

За все время наблюдения за природой, самую низкую температуру в последние дни декабря зафиксировали 1969 году. Тогда в Варене было -34 градуса.

Правда, и раньше бывали такие годы, когда декабрь был очень теплым месяцем. meteo.lt сообщает, что 19 декабря 1882 года в Друскининкай было 15,6 градусов, а 2 декабря 1953 г. - в Шяуляй было +13,4 градусов.

Однако самые экстремальные явления в декабре все же были связаны с зимней погодой. Например, 3 декабря 1973 г. в Кибартай метель длилась 13 часов, порывы ветра составили 28 м/с. 30 декабря того же года в Кельме шел сильный снег, за 12 ч. выпало 32,7 мм осадков.

В канун Нового года в 1978 году снег завалил Ниду, метель длилась почти 18 ч.

А сейчас, по словам Валюкаса, именно взморье - та часть Литвы, где растет вероятность бесснежной зимы: "Бывает такое, что снег совсем не выпадает. Особенно на западе или на взморье, где снег бывает всего 10 дней за сезон. Там такая вероятность стала доминировать".

За последние 60 лет декабрь изменился до неузнаваемости. По словам климатолога, это месяц, который стал самым теплым, по сравнению с прежними данными, из всех 12.

"Раньше это был зимний месяц, зимняя погода нередко наступала с конца ноября. И зима не уходила 1 марта. Сейчас март - весенний месяц, а декабрь, по край ней мере в начале больше похож на ноябрь. Средняя температура в декабре поднялась на 3,7 градусов", – сказал Валюкас.

По его словам, больше всего изменилась в Литве именно зима.

"С 1961 года до наших дней, если в Литве средняя температура поднялась на 2,2 градуса, то за три зимних месяца - на 3,2 градуса", – сказал климатолог.

"Если взять период с 1961 по 1970 гг. Средняя температура в зимние месяцы была -5,8 градусов. В последние 10 лет - это -2,4. Это серьезные изменения.

Также стало меньше холодных дней, когда температура не поднимается выше нуля, их стало на 22 меньше. Также стало меньше дней, когда температура опускается до -15, -20, -25. Это не значит, что такого не бывает совсем, но таких дней становится намного меньше", – сказал Валюкас.

За последние 60 лет стало меньше снежных дней. Например, рекордной климатологи называют зиму 1995-1996 гг., когда на востоке страны снег держался 150 дней, практически пять месяцев. По словам Валюкаса, это была зима, которая рано началась, была очень холодной и снежной.

Валюкас успокаивает тех, кто любит литовскую зиму, говоря, что ее не

надо хоронить, будут и холодные дни, но признает, что таких зим, какие были 50 и даже 20 лет назад, уже не будет или они будут, скорее, исключением, чем правилом.

"У нас такое географическое положение, что один месяц или один сезон может быть очень экстремальным, выпадающим из контекста. Раз в 10 лет может наступить очень зимняя зима. А остальные 9 будут отражать изменения климата. Такие зимы, как прежде, будут встречаться все реже и реже", – сказал климатолог.

А в будущем придется привыкать к сильным колебаниям температуры.

Он сказал: "Скажем, -15, -20 градусов тоже может быть. Зима у нас в любом случае будет. Будут и холода и снег, но зима будет другая – короче и будет меньше снега".

К переменам, которые ждут, он относит сырость и дождь. Уже сейчас видно, что зимы стали более сырыми, а в будущем эти перемены станут еще более яркими. Согласно имеющимся данным, зимы в Литве станут пасмурными.

"Если раньше был снег, то сейчас - дождь. Эта тенденция отражена и в температурах – если плюс - у нас идет дождь. Если дожди идут чаще, небо чаще затянуто тучами. Поэтому солнечных дней становится меньше. Если раньше к нам часто приходили антициклоны, а с ними прояснения и солнце, то сейчас чаще с запада приходят циклоны, а это дождь, облака и меньше солнца", – сказал Валюкас.

Он прогнозирует, что снег в этом году еще будет. Он заметил, что вторая половина января должна быть с минусом, несмотря на то, что прогноз часто меняется и в целом январь прогнозируют на 1,5-2 градуса теплее обычного.