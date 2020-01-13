На этой неделе – новый температурный рекорд

ru.DELFI.lt

Vilnius ryte Foto: DELFI / Laimonas Jankauskas

На этой неделе зимней погоды не будет – ни холода, ни снега, напротив, 14 января вечером в Литву придет тепло и прогнозируют новый температурный рекорд, об этом на своей странице на фейсбуке сообщила Литовская метеорологическая служба.

По словам метеорологов, 15-16 января в Литве будет 5-9 градусов тепла. Прежний рекорд 15 января был установлен в 2007 году, когда было 5-8 градусов выше нуля. Рекорд 16 января был установлен в 1989 году - 6-9 градусов тепла.

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