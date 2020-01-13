По словам метеорологов, 15-16 января в Литве будет 5-9 градусов тепла.

Прежний рекорд 15 января был установлен в 2007 году, когда было 5-8 градусов выше нуля.

Рекорд 16 января был установлен в 1989 году - 6-9 градусов тепла.