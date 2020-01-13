Продолжается бойкот продукции Grigeo: присоединяется сеть Rimi

Торговая сеть Rimi Baltic сообщает, что решила остановить заказы продукции Grigeo, после того как правоохрана и сами представители компании подтвердили, что сливали неочищенные сточные воды в Куршский залив.

Сообщается, что торговля остановлена до того момента, как станет ясно, что природе никакой ущерб не грозит.

"Rimi твердо придерживается всех обязательств корпоративной ответственности, охрана природы тут имеет особое значение. Мы требуем, чтобы это соблюдали и все наши поставщики. В данном случае мы хотим на 100% быть уверены, что прекращена любая незаконная деятельность", – подчеркнул глава Rimi Baltic Group Эдгар Сессеман.

Сообщается, что Rimi Baltic распродаст остатки запасов и остановит закупку продукции Grigeo. Новые заказы не будут оформляться.

DELFI напоминает, что первой от продукции компании отказалась сеть Iki. Затем к бойкоту присоединились сети Senukai и Norfa. От продукции Grigeo отказались 5 поставщиков шведской компании Ikea. 10 января акции Grigeo вернулись на биржу, однако их "наказали" инвесторы. Стоимость акций упала на 22,43%, а в один момент падение составило 40%.