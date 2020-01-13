Предприятие Ignitis стало крупнейшим альтернативным поставщиком газа в Финляндии

Предприятие электро-и газоснабжения Ignitis, входящее в литовскую государственную группу Ignitis grupe, в течение двух недель стало крупнейшим альтернативным поставщиком газа в Финляндии.

Как сообщает компания, возможность выбора финским потребителям, долгое время зависевшим лишь от одного поставщика газа Gasum, предоставила заработавшая с начала нынешнего года газовая перемычка Balticconnector с Эстонией.

"Анализируя газовые потоки первых двух недель года через Balticconnector, мы видим, что Ignitis стала крупнейшим альтернативным поставщиком газа в Финляндии. В определенные дни часть поставляемого нами газа через новый газопровод превышает 40%", – сказал для пресс-релиза ответственный за корпоративных клиентов и международное развитие член правления Ignitis Харольдас Науседа.

По словам Ignitis, сейчас новая перемычка используется на полную мощность.

Предпрятие Ignitis прокомментировало BNS, что сейчас весь газ в Финляндию поставляется с газохранилища в Инчукальнсе, где хранится приобретенный летом сжиженный природный газ.