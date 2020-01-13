В годовщину 13 января Литва отдает дань памяти защитникам свободы

В Литве в понедельник отдают дань памяти защитникам свободы, погибших 29 лет назад при советской агрессии.

В 8 часов утра в школах, учреждениях и организациях Литвы обычно зажигают свечи, которые символизируют память, единство и победу над советскими агрессорами.

Президент Гитанас Наусуда зажжет свечи вместе с учениками вильнюсской прогимназии Rytas ("Утро").

По случаю Дня защитника свободы в Сейме проходит торжественное мероприятие, на котором состоится вручение Премии свободы партизану Альбинасу Кентре.

Память погибших почтут на Антакальнисском кладбище.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более 800 человек получили ранения.

Власти СССР попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости.

Вильнюсский окружной суд в прошлом году признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще более 60 бывших советских должностных лиц и офицеров виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Они заочно приговорены к лишению свободы.