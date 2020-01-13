Пожар на Ekologistikа: под подозрением два инспектора охраны природы

Продолжается расследование в связи с большим пожаром на территории компании Ekologistikа в Алитусе. Под подозрением два инспектора охраны окружающей среды, сообщает Каунасская прокуратура.

10 января подозрения предъявлены главным специалистам по контроля за качеством Каунасского отдела Аушре Бружене и Аушре Криченене.

"Обе женщины в ходе расследования отказываются сотрудничать с правоохранительными ведомствами, никаких показаний не дают и обстоятельства не поясняют. Госслужащим назначена мера пресечения – письменная подписка о невыезде", – сказано в сообщении. На данный момент в деле о пожаре есть пять подозреваемых.

Подозрения предъявлены главе отдела по производству компании Ekologistikа A.П. В декабре прошлого года подозрения были предъявлены главе Ekologistikа Юозасу Циценасу и еще одному работнику компании - Ромуальдасу Варанаускасу, который отвечал за соблюдение требований по природоохране.

Им предъявлены обвинения в нарушении правил эксплуатации зданий, в которых находилось потенциально опасное оборудование или проводились опасные работы, а также в ведении ложной документации.

"Подозревают, что эти люди халатно выполняли свои обязанности и не обеспечили безопасность, поэтому во время пожара выделялись опасные вещества, которые нанесли ущерб в размере более 5 млн. евро. Всем подозреваемым назначена мера пресечения – подписка о невыезде", – указала прокуратура.

За такие нарушения УК предполагает наказание в виде штрафа, ареста или лишения свободы на срок до 6 лет.

Пожар в Алитусе начался 16 октября 2019 года, его тушили больше недели.

В Алитусе и в районе до сих пор действует экстремальная ситуация.