Сообщение о ДТП поступило в 7.53 ч.
Вильнюсская полиция информировала, что легковой автомобиль после столкновения оказался под грузовиком.
Стало известно, что женщина (1971 г.р.) на Citroen выехала на встречную полосу и врезалась в тягач MAN.
Водитель тягача рассказал, что после столкновения легковушка еще и загорелась. Он до приезда пожарных потушил огонь, использовав 4 огнетушителя.
Пресс-секретарь Департамента пожарной безопасности и спасения сообщила DELFI, что в 8.47 ч. пожарные-спасатели достали пострадавшую из автомобиля.
По предварительным данным, женщина-водитель находилась в очень тяжелом состоянии, ее передали врачам. Врачи скорой увезли ее в больницу.
Департамент полиции информировал, что женщина скончалась в больнице (сообщение о смерти поступило в 9.50 ч.).
Ведется расследование.