Еврокомиссия рассмотрит инициативу о защите прав нацменьшинств

Еврокомиссия приняла к рассмотрению инициативу граждан Европы о защите прав нацменьшинств (Minority Safepack). В ее поддержку было собрано более миллиона подписей, в том числе в Латвии.

Спасательный пакет для меньшинств (Minority Safepack) — гражданская инициатива, под которой подписалась 1,1 млн. человек из всех 28 стран Евросоюза. Петиция призывает улучшить защиту прав жителей, принадлежащих к национальным и языковым меньшинствам, а также укреплять культурное и языковое многообразие в ЕС. Законодательные изменения должны включать меры в отношении региональных языков и языков меньшинств, образования и культуры, региональной политики, участия, равенства, аудиовизуального и другого медиа-контента, а также региональной (государственной) поддержки.

Авторы инициативы отмечают, что в ЕС примерно 50 млн. человек, или 10% от общего числа жителей стран-участниц, принадлежат к национальным и языковым меньшинствам.

Как указано на сайте Еврокомиссии, петицию подписали 6,6 тыс. граждан Латвии, почти 19 тыс. граждан Литвы и 587 граждан Эстонии. Больше всего подписей было собранно в Венгрии, Румынии, Словакии, Польше и Италии.

У Еврокомиссии теперь будет шесть месяцев для того, чтобы утвердить официальную позицию по инициативе и принять решение о необходимости законодательных изменений. Minority Safepack также будет обсуждаться в Европейском парламенте. К тому же, Еврокомиссия должна организовать встречу между комиссарами, ответственными за вопросы меньшинств, авторами петиции и представителями Федерального союза европейских национальностей (FUEN).