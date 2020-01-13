Исследование частных одонтологов: зарплаты впечатляют, подозревают сокрытие налогов

80% одонтологических компаний в Литве попадают в группу высокого риска "тени" или не предоставляют финансовые отчеты. Таковы данные исследования ПУ "Береги себя"(VšĮ Saugok save). Предполагают, что "тень" в этом секторе настолько велика, что государство теряет около 35,7 млн. евро в год за счет неуплаченных налогов.

ПУ "Береги себя" поделилось результатами исследования с порталом DELFI.

В ноябре 2019 г. в Литве было 2053 частных одонтологических компаний, из них всего 915 представили финансовые отчеты за 2017-2018 m. гг.

Среднестатистическая такая компания получает доходы в размере 184 000 евро в год, работает около 15 лет, в ней 5 работников, средняя их зарплата 745 евро "на бумаге".

ВРИО директора ПУ "Береги себя" Эгле Зайкаускайте сказала DELFI, что по 8 факторам эти компании распределили на компании с низкой, средней или высокой степенью риска "тени".

В группу высокого риска вошли компании, с небольшими годовыми доходами, низкими зарплатами (ниже средних на рынке).

Согласно материалам исследования, в госсекторе они выше, чем показано в частном. Если работники ПУ "на бумаге" получают 1119 евро, то ЗАО – 800 евро, Малого товарищества – 660 евро, индивидуального предприятия – 620 евро.

Tyrimo duomenys

"Одно из объяснений - частный сектор часть зарплат платить в "конвертах", – считают авторы исследования.

Кроме того, компании с небольшими зарплатами чаще находятся в небольших населенных пунктах.

К высокой группе риска также относятся те компании, которые не представляют финансовый отчет Центру регистра или работают как индивидуальные предприятия.

Исследование показало, что из 915 компаний, которые представили финансовые отчеты, к группе небольшого риска относятся 178 (19%), среднего – 234 (26%), высокого – больше половины – 503 (55%). А с теми, которые не представили отчеты, к компаниям с высоким уровнем риска относятся 80% (из 2053).

Tyrimo duomenys

Если обобщить результаты, то можно утверждать, что в Литве на рынке одонтологии доминируют небольшие и неприбыльные предприятия, больше половины из них не представляют отчеты о своей деятельности, платят зарплаты в размере 400-600 евро "на бумаге", это в 2,5 ниже чем в медицинском секторе или в объявлениях. Также больше половины декларируют очень небольшие доходы и не получают никакой прибыли.

Эксперты, которые провели исследование, предполагают, что, если оценивать все 2053 компании, то ежегодно в бюджет не попадает 35,7 млн. евро налогов. Но эта сумма не охватывает косвенный ущерб.

В ходе исследования провели тайную закупку в Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе, Утене и Алитусе - это была процедура зубной гигиены.

Tyrimo duomenys

"О чем нам говорит результат - 3 из 5 компаний не дали кассовый чек – это значит, что наши подозрения справедливы", – сказала Зайкаускайте.

"Наша компания оценивает ситуацию как очень плохую. Одонтологические услуги стоят дорого, но качество процесса их предоставления низкое. Мы считаем, что 7 из 10 пациентам не составляют планы лечения, значит пациенты процесс лечения не контролируют. Масштаб "тени" показывает проведенное исследование.

Пациентам часто не дают чеки, это значит, что доходы скрывают, а у пациента нет доказательства оказания услуг, это представляет проблему, если услуги были некачественными", – сказала Зайкаускайте.

DELFI обратился за комментарием в Палату одонтологов Литвы.

Председатель правления палаты Альвидас Шейкус сказал DELFI, что слышит об исследовании впервые, но это не проблема палаты.

"Какие-то исследования проведены, опросы, а мы ничего не знаем, налоговая инспекция нас также не информировала. Об исследованиях с участием тайных покупателей... не могу комментировать, это не наше дело, этим занимается налоговая инспекция", – сказал он, заметив, что палата не занимается ни налогами, ни борьбой с "тенью".

Он заметил, что если палата узнает о "тени", всегда сообщает в правоохтранительные органы.

Шейкус сказал, что палата расследовала и вопрос низких зарплат.

"Есть компании, у которых есть лицензия, а они вообще не работают. Бывает, уходит человек в государственный сектор, уезжает за границу, работает в университете, забрасывает частную практику. Бывает, речь идет о пенсионере, он работает 2-3 ч. в день, вот и зарплата низкая", – сказал Шейкус о зарплатах, но заметил, что "тень" в Литве есть в разных секторах, и этим должна заниматься налоговая инспекция.

Представитель Государственной налоговой инспекции Эгле Раманаускене сказала, что в 2019 г. ГНИ провела проверку в 17 одонтологических компаниях, после проверок были уточнены декларации, уплачено 31 500 евро налогов. Кроме того, провели анализ этого сектора.

"Согласно выводам анализа, возможно, часть участников сектора не учитывает все доходы и платит зарплаты в "конвертах". Поэтому в 2020 г. этому сектору уделят больше внимания", – сказала она.