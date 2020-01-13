Малдейкене вспоминает 13 января: с Калашниковым за спиной я шла по лестнице с 16 этажа

12 января вечером, накануне Дня защитников свободы, в память о жертвах погибших от рук оккупантов в 1991 году, у здания телебашни, ЛРТ и парламента собрались тысячи людей. Там зажгли памятные костры 13 января.

Своими воспоминаниями о том днем в социальных сетях поделилась и европарламентарий Аушра Малдейкене.

Публикуем ее запись.

Мой день 13 января начался несколькими днями ранее - тогда с Калашниковым за спиной я шла по лестнице с 16 этажа. Не было страшно, чувствовалась злоба.

С другой стороны, я как-то ясно осознавала, что это лишь временное препятствие на пути к свободе.

В своем кабинете в Доме печати, где нам через неделю разрешили забрать вещи, я не нашла ни диктофона (тогда это была ценная вещь), ни многих записей. В их числе и той, которую я делала в последний день работы в Доме печати - это было интервью с только что ушедшей в отставку с поста премьер-министра Казимирой Прунскене. Этого интервью по сей день жалко - было записано по свежим следам.

Поздравляю вас со свободой. Давайте не грустить, вспомним, что смерть ушедших была осмысленна. Давайте просто радоваться тому, что мы можем свободно мыслить, говорить и писать. Это очень много.

На фото я, какой была тогда в 1991 году.

12 января сотни людей у здания парламента отмечали 29-ю годовщину Дня защитников свободы. Этот день отмечают в память о погибших в ночь на 13 января 1991 года в Вильнюсе.

На площади Независимости у парламента зажгли памятные костры. Костры горели у телебашни и здания ЛРТ.

"13 января для меня значит очень много – единство народа, память, свободу. Значит борьбу за свободу, поскольку свобода каждый день требует быть готовым и бороться за нее", – сказал BNS 28-летний фотограф Симонас Линкявичюс.

Часть людей к парламенту пришла с незабудками на куртках и пальто - это символ памяти о 14 погибших в ту ночь в 1991 году.

Несмотря на то, что в ту ночь советские военные заняли телебашню и здание ЛРТ, атаковать здание парламента, около которого собрались тысячи людей, они не осмелились.