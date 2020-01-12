Статистика Рождества в столице Литвы: праздновало больше 1 млн., 918 000 увидели за рубежом

Быстро завершились 5 праздничных недель "Рождества в столице" – вильнюсская елка была названа самой красивой елкой Европы, sВильнюс включили в Top 5 городов Европы и 25 мира, где лучше всего встречать Новый год. Зимний праздник со всеми праздничными мероприятиями привлек более миллиона посетителей, альтернативный рождественский дворик в Лукишкской тюрьме посетили больше 85 000 человек.

"Очень радует, что фестиваль "Рождество в столице" прославляет Литву и ее столицу во всем мире, в город приезжает все больше туристов", – сказал глава проекта Паулюс Юргутис.

В зарубежных СМИ аудитория проекта составила 918 млн. Телеканал BBC на своем сайте в рубрике Newsround признал, что самая красивая елка - в Вильнюсе. Елка-королева обошла даже Рожде́ственскую ёлку в Рокфе́ллеровском центре, которую в этом году украсили 3 млн. кристаллами Swarovski. 2 декабря Fox News на фейсбуке представил материал с фотографиями вильнюсской елки, который понравился 12 000 пользователей. Сайт European Best Destinations, офис которого находится в Брюсселе провел рейтинговку - самую красивую елку выбирали 14 000 путешественников из 82 стран, они выбрали вильнюсскую елку самой красивой в Европе.

Согласно статистике, рождественские мероприятия и праздник Нового года повлияли на решение 61% туристов, выбравших поездку в Вильнюс.

Больше всего елкой и праздничными мероприятиями в социальных сетях интересовались жители Литвы и соседних стран – Беларуси, Латвии, Польши, а также жители Великобритании, США и Италии.

Рождественский городок на Ратушной площади привлек больше 100 000 посетителей, а Кафедральной – больше 500 000.