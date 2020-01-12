Исповедь женщины в интернете вскрыла негативную позицию литовских работодателей

Вы приходите на собеседование, обсуждаете с потенциальным работодателем детали своей будущей работы, кажется, вот-вот подпишете соглашение. Но тут вам неожиданно задают вопрос о семейном положении и наличии детей. Что вы ответите? Не лжете и искренне рассказываете о том, что у вас есть один или несколько малолетних детей, и все, дверь перед вами закрывается. С такой реальностью сталкиваются многие женщины в Литве. Только немногие знают, что именно они не обязаны рассказывать о себе работодателю.

В социальной сети Facebook завязалась дискуссия – молодая женщина, личность которой редакции известна, рассказала, что она безуспешно ищет работу.

По словам женщины, все собеседования сначала идут в положительном ключе, и график работы подходит - ребенок в это время может находиться в детском саду. Но в конце словно вырастает стена.

"Пришлите свое резюме, мы вам позвоним", – говорят работодатели, и никаких звонков больше не бывает. Это происходит после того, как она упоминает, что у нее есть семья и малолетний ребенок. Работодатели не только спрашивают есть ли семья дети, но и есть ли планы завести семью?

Эта запись в фейсбуке вызвало немало дискуссий. Делились своим опытом и другие женщины:

"Мне даже сказали: позвони, когда ребенок вырастет...";

"Бывает такое, когда, если детей нет, просят несколько лет не планировать пополнение семьи";

"Мне конкретно сказали: нам нужен человек, который ничем не связан, чтобы мог работать в любое время";

"У меня из рук забрали договор во время подписания, когда узнали, какая у меня банда и сколько им лет";

"Даже трубку бросили, когда узнали, что у меня ребенок... Я была в шоке...";

"Куда ни пойдешь, наталкиваешься на стену. Мерзкая система, матери с детьми списаны".

Женщина даже рассказывали, что у них спрашивали, есть ли кому смотреть за ребенком на случай болезни? Но даже положительный ответ на этот вопрос не спасает.

"Все просто – если есть дети, мамы часто берут больничный. Работодателю невыгодно держать такого работника. Если вы приносите больше, чем получаете, тогда ситуация иная. Так и вопрос перед трудоустройство: зачем вы идете на работу - работать и зарабатывать или ради социальных гарантий? Я знаю много таких мам - больничный за больничным. Я понимаю, дети болеют, но и у работодателя есть право выбора", – комментировал ситуацию один из работодателей.

Эксперт компании HR Hint Online Аста Микалаюнене сказала, что в Литве бывают случаи дискриминации женщин, поэтому она советует литовским работодателям равняться на прогрессивные компании. Однако, по ее словам, иногда причина отказа - не та квалификация, а не наличие детей.

Она подчеркнула, что работодатель во время собеседования не имеет права спрашивать о семейном положении и наличии детей. В 2018 году Служба контролера равных возможностей выпустила руководство для работодателей, в котором сказано: "Никогда не задавайте вопросы, связанные с семейным положение и частной жизнью кандидата. Нельзя спрашивать замужем ли (женат ли) кандидат, планирует ли заводить детей".

Однако, по словам Микалаюнене, в реальности многие работодатели даже не знают об этом. Другие знают, но все равно спрашивают, поскольку в Литве нет информации о том, что кого-то за такое нарушение наказали. По закону за дискриминацию ждет штраф в размере 80-800 евро.

Что же делать, если работодатель задал такой вопрос? Эксперт сказала, что лгать нельзя.

"Ответить, что работодатель не имеет права об этом спрашивать, наверное, не самый лучший вариант. Следует сказать правду и заметить, что разные варианты на случай болезни ребенка обдуманы, выход найден", – сказала Микалаюнене.