Банковскую карту "проглотил" банкомат: как неделю прожить без денег?

Испорченный банкомат может перевернуть жизнь человека вверх дном, об этом порталу DELFI рассказала читательница.

Молодая женщина рассказала, что 5 января в торговом центре Link Molėtų в Большом Реше банкомат банка Luminor "проглотил" ее банковскую карту.

"Визуально никаких признаков того, что банкомат не работает, не было, горел зеленый свет в щелке для карты, на экране не было надписи, предупреждающей, что банкомат не работает. Я вставила карту, а банкомат ее "проглотил", что-то написал о технических неполадках и появился номер, по которому надо звонить", – рассказала читательница портала.

Она позвонила по указанному номеру и узнала, что ей придется заказать новую банковскую карту.

"А ее делают кажется 7 рабочих дней. Других вариантов нет. – рассказала женщина. – Очень странно, что нельзя вернуть "проглоченную" карту. Куда она пропала? И вообще, это очень неудобно, если у тебя 1 карта – на неделю ты парализован".

Глава пресс-службы банка Luminor Гедре Бельските сказала, что банк на самом деле зафиксировал сбои в работе банкомата.

"Если при инкассации выяснится, что клиент потеряла карту по вине техники, новая карта ничего стоить не будет", – сказала Бельските и принесла извинения клиентке.

По словам пресс-секретаря, такое случается крайне редко.

"В таком случае мы стараемся сразу же восстановить работу банкомата, чтобы сбои не повторились. Мы понимаем недовольство клиентов в связи с этим и приносим наши извинения. Карта осталась в банкомате, однако инкассация проводится по мере необходимости, иногда один или два раза в месяц, поэтому быстрее будет изготовить новую карту", – сказала она.