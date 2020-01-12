В праздники от передозировки алкоголя в Литве скончались три человека

Жители Литвы на Рождество и на Новый год денег не считали, но для некоторых праздничное застолье завершилось трагедией, сообщают журналисты телеканала LNK. От передозировки алкоголя в праздники скончались три человека.

Было немало пациентов с симптомами сильного отравления, которым врачам удалось помочь. По словам токсикологов, в праздники у них бывает много работы.

"В праздники бывает, что люди много выпивают, обращаются в больницы, – сказала токсиколог Республиканской вильнюсской университетской больницы Габия Микулявичене. – После праздников обращаются те, кто пил в течение длительного времени или те, у кого симптомы проявляются в течение длительного времени".

В результате очень страдает печень человека. Однако как понять, что переедание и большое количество алкоголя – опасны для здоровья? "Большинство пациентов могли бы лечиться дома. Если человек один день что-то не то съел, его тошнит, если что-то пил алкогольное, то сразу не стоит обращаться в медучреждение, – сказала врач. – Если это затянулось, если тошнит по 20 раз в день, если сильный понос, невозможно это вынести, если температура, в таком случае надо обращаться к врачу".

Микулявичене подчеркнула, что если после пьянки начались судороги или галлюцинации, тут вопросы ни у кого не возникают. Если возникнут такие симптомы, то надо вызывать скорую.

Врачи предупреждают, что если человеку не только плохо, но и есть боли в животе или в боку, то это признак серьезных поражений. Однако, если человек просто переел, надо знать, чем помочь печени без помощи врачей. "Зеленый чай и кофе. Может для многих это неожиданная новость, но кофе полезно для печени. 2-3 чашки кофе в день, уже доказано, снижают риск ожирения печени и даже риск рака", – сказала LNK диетолог Каролинишкской поликлиники Эдита Саукайтите-Бутвиле.

Врач сказала, что для печени полезны и ягоды. Особенно темные: черника, клюква, малина.

Для печени полезна и рыба и некоторая зелень. "Капуста разных видов, зеленые овощи. Их надо включить в питание как можно больше, – сказала диетолог. – Также для печени полезны орехи, особенно те, которые содержат витамин Е, например, миндаль".

Профессор Римантас Стукас сказал, что если человек чувствует, что объелся, то ему надо меньше есть и больше пить разные напитки - воду, чай. "Так человек заполняет желудок и не ощущает чувство голода", – сказал профессор Вильнюсского университета.

Он сказал, что наилучшее средство от похмелья - умеренность.