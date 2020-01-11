В Каунасе протестовали не получающие зарплату турки: они обесчестили нас

В Каунасе 11 января прошла необычная акция протеста. Члены профсоюзов собрались, чтобы поддержать не получающих зарплаты турецких строителей. Когда началась забастовка строителей из Турции, Каунасская мэрия заявила о расторжении договора с их работодателем, турецкой компанией Kayi construction, и будет искать нового подрядчика.

"Kayi Construction обесчестила нас, украла наши усилия и права. Эта ситуация сказалась и на наших семьях", – сказал в начале акции протеста один из турецких строителей.

В субботу в центре Каунаса звучали барабаны, турецкие рабочие компании Kayi construction скандировали на своем языке разные лозунги. Кроме того, работники принесли плакаты: "Работники важнее стадиона", "Рабочий - человек, а не инструмент для вашего бизнеса" и "Работники – не рабы, стадион – не пирамида".

На акцию протеста в связи с невыплатой зарплат турецким строителям собралось несколько десятков членов профсоюзов.

"Мы должны добиваться того, чтобы подобных историй было как можно меньше, а среди обязательных требований в договорах с частными компаниями были не только графики работ, но и обязательство гарантировать права работников и своевременную выплату зарплат", – объявил профсоюз "1 мая", организовавший эту акцию протеста.

В акции участвовал 41 гражданин Турции. Их представители сказали, что хотят получить положенную им по закону честно заработанную зарплату.

Строители сказали, что хотят продолжить работу, чтобы содержать оставшиеся в Турции семьи, а за свои права они готовы бороться до конца.

Граждане Турции не получают зарплату уже несколько месяцев. Они оказались в незавидном положении. Каунасская мэрия объявила о расторжении договора с их компанией. Строители пока живут в строительных вагонах, что будет дальше - неизвестно.

Когда разразился скандал, выяснилось, что у работников из Турции было по два трудовых договора. По предварительным подсчетам, долги составляют от 7000 до 12 000 евро, но, возможно, это не окончательные данные.

Турки были трудоустроены в зарегистрированном в Вильнюсе филиале компании Kayi construction, которая официально платила им минимальные зарплаты. По данным "Содры", в этой компании 68 человек, медиана их зарплат составляет 590 евро.

Ранее сообщалось, что работникам оказалась должна только турецкая компания, а литовский филиал с ними рассчитался. Сейчас выясняется, что это не так. Эту информацию DELFI подтвердил и директор Kayi construction Александрас Беганскас, признав, что литовская компания не заплатила зарплаты за несколько месяцев, но конкретные суммы не назвал.

"Пока мы считаем, что им должны по 5000-6000 евро. Мы считаем, что это нелегальный труд", – сказал представитель профсоюза Юргис Валюкявичюс.

Он рассказал о других договорах с главной компанией и расценках.

"Мы видели турецкий договор, там указано 4,5 евро в час и 6,75 евро за сверхурочные. Беда в том, что представитель турецкой компании сказал, что у них нет возможности выплатить долг. Мы связались с турецкими профсоюзами, пытаемся помочь людям", – сказал Валюкявичюс.

Представитель Kayi Construction 10 января сказал, что 20 из 52 договорились о том, как им вернут долги. Часть из них на этой неделе вернулась домой. Валюкявичюс оценил ситуацию иначе. По его словам, в Турцию вернулись 11 человек, в Каунасе остался 41.

"Те, кто меньше настроен на борьбу, решили поехать и получить хотя бы обещанные 400 евро. Их семьям в Турции нечего есть, Люди в неизвестности", – сказал Валюкявичюс.

Он сказал порталу DELFI, что решение Каунасской мэрии расторгнуть договор с турецкой компанией, ситуацию с невыплаченными зарплатами не меняет.

Профсоюз цитирует слова одного из рабочих - Халила Ибрагима Бенгюля, который сказал, что работодатель делает лишь одно - хочет уговорить работников вернуться домой, где якобы все проблемы и решат: "Во время телефонного разговора представитель компании предлагал нам вернуться в Турцию, где обещал сразу же выплатить по 400 евро, а остальные деньги заплатить позже. Это насмешка над нами – мы работали каждый день по 14 ч. и за это нам предлагают по 400 евро!? Он знает, что нам и нашим семьям не за что жить, вот и пытается соблазнить нас этими обещаниями".

Напомним, что турецкая компания занималась реконструкцией стадиона им. С.Дарюса и С.Гиренаса в Каунасе.