56 мест, где установят радары, измеряющие среднюю скорость список

В Литве на данный момент радары, фиксирующие среднюю скорость на определенном участке, стоят в 25 местах. В скором времени таких мест появится еще больше 50. Был объявлен конкурс на закупку таких радаров и представлен список 56 мест, где появятся такие радары.

Места были выбраны неслучайно. Учитывали количество несчастных случаев на конкретных участках, интенсивность движения, другие параметры.

Предполагается, что такие радары появятся и на дороге Вильнюс-Утена (ее называют самой плохой дорогой в Литве) -на 37-и 43-м км.

Это не единственный участок. Среднюю скорость будут измерять на на участке от 85 до 92 км.

Особое внимание уделят дороге Вильнюс-Варена-Гродно. Эта дорога известна как аварийная, там появятся радары на трех участках: со 106 по 121 км, с 33 до 43 км, с 78 до 85 км.

Радары появятся и на магистрали Вильнюс-Паневежис. На магистрали A2 такие радары появятся на 110-121 км, на 121-126 км.

Список всех 56 мест, где появятся радары, можно найти внизу.