Актер: я уже давно не покупаю туалетную бумагу Grigeo по иной причине

Актер Эймутис Квошчаускас, который участвовал в передаче "Вы это серьезно?", сказал, что главная новость этой недели – выяснение причины смрада в Клайпеде.

После того как стало известно, что виной тому - неочищенные сточные воды, которые компания Grigeo Klaipėda сливала в залив, некоторые торговые сети отказались заказывать продукцию этой компании, а среди покупателей прозвучал призыв бойкотировать продукцию компании.

Актер Квошчаускас в передаче на DELFI сказал, что ему не надо присоединяться к этой акции, поскольку он давно не покупает туалетную бумагу этой компании. "Я намеренно уже много лет не покупаю туалетную бумагу именно этой компании, потому что я злюсь: как может привезенный товар, импортная бумага из Польши, быть дешевле той, которую производят в Литве? – сказал он, прибавив, что ему понятно, когда курятина из Польши дешевле, но с туалетной бумагой все по-другому. – Ни мое мягкое место, ни ваше, ни многих других людей не имеет больших претензий к происхождению бумаги, ей все равно, местная она или привозная".

Квошчаускас сказал, что его не убедил даже знак экотовара на упаковке. "Вот и пришла эта экология, всю не-экологию сливали в залив", – сказал он.

"Я рад, что сейчас некоторые сети ее бойкотируют. Я очень рад, что давно этот товар не покупаю. А то, что случилось – нет слов. Жаль. Абсурд. Позор, – сказал актер. – Если это правда. Но я видел высказывание директора. Это абсурд".

Квошчаускас имел в виду извинения главного акционера Grigeo Гинтаутаса Пангониса и утверждения будто он ничего об этом не знал и что это была однократная ошибка.

Группа компаний Grigeo производит бумажные полотенца, туалетную бумагу, бумажные салфетки и носовые платки, а также упаковочную бумагу, гофрированный картон и упаковки. Ей принадлежит бренд Grite.

На этой неделе появилась информация о том, что Grigeo Klaipėda намеренно сливала в Куршский залив неочищенные стоки, а ущерб, нанесенный природе, исчисляется миллионами евро.