Литовские водители открыли охоту на мобильные радары: ставят самодельные знаки

Весть о том, что Литовская полиция начала пользоваться мобильными радарами, вызвала немалый ажиотаж среди водителей. Водителей возмутил тот факт, что перед такими радарами нет знаков, поэтому они стали ставить самодельные знаки.

Новые радары отличаются не только тем, что работают без участия экипажа - достаточно одного человека, который присматривает за радаром, но и тем, что на расстоянии 300 м могут фиксировать сразу несколько превышающих скорость транспортных средств.

Еще одна особенность радаров - полицейские ставят их там, где заметить радар очень сложно. Например, во время проверки один радар был установлен на виадуке, над дорогой.

Похоже, водители всерьез разозлились, появилось немало групп, в которых они делятся информацией о таких радарах. Мало того, водители стали их прикрывать и даже устанавливать самодельные предупреждения.

Например, в одном месте о таком радаре предупреждал водитель, якобы сломавшегося BMW, Который закрепил на багажнике плакат 50. Trikojis ("50. Трехногий" - так называют радар, поскольку он установлен на треноге). Еще один пользователь поделился фотографией самодельного плаката.

В Facebook делятся ссылкой на платформу Patroen, на которой просят пожертвовать деньги для того, чтобы таких авто с плакатами появилось больше.

У многих водителей недовольство вызывает тот факт, что перед такими радарами нет знака. Полиция отвечает – не надо превышать скорость и нечего будет бояться.

DELFI сообщал, что 37 радаров полиция купила осенью 2019 года. Они стоили больше 1 млн. евро. Утверждают, что водители, которых зафиксируют такие радары, получат уведомление о штрафе в течение нескольких дней.