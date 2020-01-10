Смешение сезонов: в Литве цветут сакуры, собирают кленовый сок

Сайт Alio Raseiniai на фейсбуке рассказывает об аномальных явлениях – в Литве расцвели сакуры, а горожане собирают кленовый сок.

В сообщении сказано, что в Рокишкском районе, в Тервиджай, жители уже собирают кленовый сок, а сакуры зацвели в Друскининкай. В Гиркальнисе 10 января, в 14 ч., воздух прогрелся до 9 градусов.

Доцент САльбертас Амшеюс сказал DELFI, что такая зима, которую мы наблюдаем, может преподнести массу сюрпризов. Растения растут, но мы не знаем, что ждет дальше. Сегодня стоит мартовская погода, формируются почки.

"Если придут морозы, растения могут погибнуть, некоторые переносят холод, но они не слишком выносливые. Неясно, что будет, с фруктовыми садами. С другой стороны, несколько лет назад было подобное, цвел орешник, потом пришли заморозки, однако орехов уродилось немало", – ученый сказал, что невозможно прогнозировать, погибнут ли деревья.

С другой стороны, уже сейчас понятно, что озимые понесут серьезный урон. Из-за теплой погоды они переросли, а до времени, когда начнется обычный рост, еще далеко.