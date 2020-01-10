Глава терминала насыпных грузов: погрузки сокращаются не из-за белорусских удобрений

Глава единственной занимающейся погрузками удобрений белорусского производителя удобрений "Беларуськалий" клайпедской компании Biriu kroviniu terminalas (BKT, Терминал насыпных грузов) говорит, что общие погрузки порта в прошлом году сокращались из-за контейнеров, а не из-за удобрений.

Гендиректор BKT Видмантас Дамбраускас говорит, что результат по погрузкам 2018 года Клайпедскому порту вряд ли когда-либо удастся повторить.

"Утверждение (руководства Клайпедского порта – BNS) неправильное, потому что из-за потока удобрений сократились погрузки – по моим данным, понемногу общее сокращение погрузок порта обусловлено контейнерными погрузками. Настоящие портовики еще пять лет назад говорили, что 2018 год будет пиковым годом и такой результат мы вряд ли когда еще получим, и это естественно", – сказал BNS В. Дамбраускас.

Один из руководителей порта – директор по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас на этой неделе сказал BNS, что некоторое снижение погрузок Клайпедского порта в 2019 году обусловлено истечением во второй половине года контрактов "Беларуськалий" с Индией и Китаем, а также сокращением погрузок нефтепродуктов. По его словам, "Беларуськалий" уже подписал договор с Индией, но у него все еще нет договора с Китаем.

Глава BKT уверял, что у "Беларуськалия" "есть все контракты со всеми своими традиционными покупателями".

"Я устал комментировать их чепуху, откуда этот Друнгилас знает, есть у "Беларуськалия" контракт или нет (...). Он ничего об этом не знает и не понимает. Это неправда, хватит комментировать то, чего не знаешь и чем не занимаешься", – сказал В. Дамбраускас.

Комментируя высказывания последнего, А. Друнгилас во вторник сказал BNS, что он опирается на статистику.

"BKT напрямую работает с "Беларуськалием", они точно знают. Я не могу возражать тому, что они говорят. Я вижу цифры, которые мне показывает статистика, и это говорю", – сказал А. Друнгилас.

По его словам, погрузки удобрений в прошлом году сократились примерно на 300 тыс. тонн – это слишком малый объем, чтобы делать выводы о том, что у какого-то погрузочного предприятия дела стали идти хуже.

Клайпедский порт, по предварительным данным, отгрузил в прошлом году 46,22 млн тонн грузов – на 0,36 млн тонн (0,8%) меньше, чем в 2018 году, когда был установлен рекорд погрузок порта.