В расследовании Grigeo – новые детали: под прицелом местные инспекторы по охране окружающей среды

На смену утратившим доверие клайпедским инспекторам по охране окружающей среды прибыли инспекторы из Шяуляйского региона. Они работают с прокурорами в рамках расследования в связи с возможным сливом неочищенных стоков компании Grigeo Klaipėda в залив, выясняют масштабы нанесенного ущерба. Специалисты, собравшиеся на территории Grigeo, пояснили, почему заглушку найти было непросто.

Глава группы по координированию осуществления политики охраны окружающей среды Раймондас Сакалаускас пояснил, что нет схем, на которых можно было бы увидеть эту трубу и в каком месте она соединяется с трубами Klaipėdos vandenys. Grigeo представила такие документы, с помощью которых на самом деле нелегко найти нелегальную трубу.

Прокурор Гина Скерсинските сказала, что пока подозрения никому не предъявлены, но сируация в скором времени изменится.

"Будет не один подозреваемый", – сказала она.

По словам главы Клайпедской окружной прокуратуры Дали Поцене, в рамках нынешней законодательной базы у прокуроров нет рычагов воздействия на бизнес, которые заставили бы бизнес отказаться от таких преступлений. Кроме того, есть подозрения, что в этом преступлении замешаны и местные инспекторы по охране природы.

"Нам очень жаль, что мы не могли пользоваться помощью местных инспекторов. Что касается ответственности, могу сказать, что у нас уже сейчас достаточно доказательств. Были проведены обыски и в административных помещениях. Изъято немало документов, для их оценки нужны человеческие ресурсы, поэтому прошу СМИ не отвлекать специалистов на комментарии. Больше информации будет на следующей неделе", – сказала Поците.

Исторически примерно 100 лет назад в этом месте появилась немецкая фабрика по производству бумаги, ее не уничтожили даже несколько пожаров. За это время сменился ряд хозяев помещений. Там действовала "Клайпедская целлюлозная фабрика". В советское время ее национализировали. Когда появилась эта труба, есще выясняют.

Гендиректор Grigeo Klaipėda Томас Эйкинас подчеркнул, что ведется расследование, поэтому об обстоятельствах он говорить не может.

"Мы проводим внутреннее расследование. Стараемся подключить тех работников, которые могут ответить на вопросы. Тайной трубы точно нет", – сказал он.

Однако Поцене отмечает, что это не так. Есть неучтенная в документах труба.