Исследование стоков, которые сливали в залив: рыбаки в ужасе

Скандал, связанный с АО Grigeo Klaipėda, посеял беспокойство на всем побережье: сколько длилось загрязнение, какой нанесен ущерб, какую рыбу ели люди и не знали, что она может представлять опасность? На последний вопрос должна ответить Продовольственно-ветеринарная служба, которая получила для исследования рыбу.

Глава Клайпедского отделения ГСПВ Антанас Баужа сказал, что в среду договорился с несколькими рыбаками, работающими в разных местах – в заливе и в Балтийском море. Пока нет результатов исследования о запретах не говорят.

"Мы информировали рыболовные суда и договорились, что в четверг возьмем на исследование пойманную рыбу. Сколько времени займет исследование, мы не можем сказать. Как только получим результаты, будет ясно, что делать рыбакам", – сказал Баужа.

Рыбаки не скрывают, что весть о таком наглом загрязнении их потрясла, ведь они живут за счет продажи рыбы, многие передают ремесло по наследству из поколения в поколение, а людям всегда хотелось свежей рыбы. Если самый мрачный сценарий подтвердится и рыбную ловлю запретят, рыбакам грозит безработица.

"Никто ничего не знал, пока СМИ не сообщили. Сейчас неясно, запретят ловлю рыбы или нет. Если запретят, кто-то должен все компенсировать – оборудование куплено, двигатели, лодки, люди не смогут работать. Что делать? Кто-то за это должен ответить. Хотя трудно сказать, что покажут исследования, поскольку я рыбачу у берегов Юодкранте. Здесь разные течения – и во внутренние воды и из них. Рыба заплывает и в Россию, и оттуда приходит, и из Немана. Все зависит от течений. А Разве что на удочку кто-то ловит", – рассказал рыбак Людвикас Валюс.

Он хочет передать свое дело сыну. По словам Валюса, если рыбную ловлю запретят, то даже компенсации не погасят все инвестиции в бизнес. Уже сейчас рыбная ловля ограничена, а если ее вообще запретят, то пострадает много людей.

Клайпедчанин Виргиниюс Юркус ловит рыбу в Балтийском море и надеется, что об улове, который он доставит в пятницу, будут только хорошие новости.

"Давно было такое, когда запретили продажу трески, что-то нашли в ней. А вообще, рыбу часто проверяют, контроль хороший, поэтому я верю, что рыба в Балтийском море хорошая", – сказал Юркус.

Рыбак Марюс Румскас, который ловит рыбу в Балтийском море недалеко от Мелнраге, сказал, что уже не раз появлялась информация о том, что в треске находили тяжелые металлы. Однако он уверяет, что в его улове никогда ничего подобного в лаборатории не находили.

"Скажу так, загрязняли не один год, но сколько мы проверяли рыбу, никогда ничего не находили. Сейчас попросили привезти 1,5 кг салаки. Выберем из сетей и отвезем в ПВС. Но я не верю, что что-то найдут", – сказал Румскас.

Главный акционер Grigeo Гинтаутас Пангонис 9 января признал, что на самом деле загрязненные стоки сливали в залив. Нанесенный ущерб уточняется.