В Израиль доставили кошерную пшеницу из Литвы

В Израиль доставили первый груз кошерной пшеницы из Литвы – 33 000 тонн.

Надеются, что сотрудничество литовских фермеров с израильскими предпринимателями продолжится – в этом году по морю планируют доставить в Израиль еще несколько грузов с кошерной пшеницей экстра-класса.

Глава компании Agrokoncerno grūdai Каролис Шимас рассказал, что к продажам пшеницы в Израиле компания начала готовиться сначала лета 2019 года. чтобы пшеница была кошерной, надо было проделать некоторые процедуры. Кошерными могут быть и озимые, но для этого они не должны контактировать с другими зерновыми. Это должна подтвердить специальная израильская служба (Office of Rabbi Landa).

Еще до начала уборки летней пшеницы, емкости с озимыми в элеваторы были опломбированы в присутствии раввина и представителей Agrokoncerno grūdai. Через несколько месяцев, перед погрузкой, раввин открыл емкости и 24 ч. в сутки контролировал перевозку зерна на машинах, на поезде до самого порта. Было проверено и судно, на котором перевозили груз. В процессе участвовали 13 раввинов.

Чтобы литовская пшеница получила сертификат кошерной, пришлось тщательно очистить элеваторы и емкости в порту, а также погрузочную технику. Кошерное зерно не должно контактировать с другого вида зерновыми.

По словам Шимаса, этот проект исключителен не только жесткими требованиями, открытием нового рынка, но и возможностью познакомиться с культурой Израиля и требованиям к продуктам, существующим в этой стране.