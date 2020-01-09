Он утверждает, что некоторые стоки попали в Куршский залив в Думпяй после механической очистки, но без биологического очищения. Г. Пангонис пока не знает, сколько стоков попало в залив.

"На сто процентов не очищенные стоки попали в залив. В залив попали стоки, частично обработанные после механической очистки", – заявил на пресс-конференции Г. Пангонис.

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Он признал, что на дочернее предприятие Grigeo Klaipeda ложится правовая ответственность за нанесение ущерба окружающей среде.

В связи с инцидентом он принес публичные извинения жителям страны и сообщил, что Grigeo создала фонд для очистки Куршского залива.

"Сегодня я пришел попросить прощение за то, что произошло на Grigeo Klaipeda, за то, что делали с Куршским заливом, с гордом, с Литвой. Это непростительно, мы не будем к этому относиться терпимо", – сказал Г. Пангонис.

"Я и мои коллеги сделаем все, чтобы это не повторилось, а ущерб был бы возмещен как можно скорее. С этой целью мы привлечем литовских и международных экспертов", – добавил глава Grigeo.

Г. Пангонис сказал, что не знал о том, что аварийная труба использовалась не по назначению, и подчеркнул, что "дополнительной трубы, проложенной в обход очистных сооружений, нет".

Он сказал, что не располагает данным о том, сколько времени труба использовалась не по назначению.

Г. Пангонис также сообщил, что с четверга лица, ответственные за очистку стоков Grigeo Klaipeda отстранены от обязанностей.

Принято решение не отстранять гендиректора Grigeo Klaipeda, поскольку он работает на предприятии лишь пять недель, поэтому предварительно не связан и не знал об упомянутой деятельности, добавил Г. Пангонис.

Президент Grigeo признал, что кризис со сбросом неочищенных сточных промышленных вод в Клайпеде повлияет на бизнес группы.

"Повлияет на бизнес, хотя это произошло лишь на одном из наших восьми предприятий", – заявил Г. Пангонис на пресс-конференции в четверг.

После предания гласности информации о том, что предприятие Grigeo Klaipeda сбрасывает неочищенные промышленные стоки в Куршский залив, торговые сети Iki, Senukai и Norfa заявили, что останавливают торговлю продукцией Grigeo.

Г. Пангонис сказал, что прекрасно понимает реакцию клиентов компании.

"Я прекрасно понимаю реакцию, и мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию, чтобы наши клиенты поняли, что к этому точно не относились терпимо", – сказал глава Grigeo.

Он утверждает, что пока нет информации о том, что на эту ситуацию среагировали зарубежные партнеры на экспортных рынках.

"У меня нет такой информации, среагировали ли на других рынках, поэтому я пока не знаю, о том, чтобы была остановка. Надеюсь, что литовские сети поймут ситуацию, это разные предприятия. Да, предприятия нашей группы, мы должны были осуществлять надзор и проверять руководителей и ответственных людей, но эта ситуация изменилась, и я надеюсь, что в будущем она не повторится", – пояснил Г. Пангонис.

В среду Grigeo сообщила через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq о том, что ситуация в Клайпеде "не окажет значительного влияния на деятельность группы. Цена на акции Grigeo на бирже во вторник снизилась более чем на 9%, около 15 часов торги этими ценными бумагами были остановлены и не возобновлены до сих пор.

Во вторник прокуратура заявила, что начала расследование возможного загрязнения Куршского залива. У прокуроров есть подозрения в том, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив на предприятии Grigeo Klaipeda было смонтировано намеренно. По мнению прокуроров, загрязняющиеся выбросы могли продолжаться долго, а убытки, нанесенные природе, могут достигать "десятки миллионов евро".

Во вторник также были остановлены и торги акциями Grigeo на Вильнюсской фондовой бирже, до сих пор они не возобновлены.

Г. Пангонис признал, что во вторник он ошибся, когда выразил позицию о том, что сброс промышленных стоков произошел по причине однократной неисправности – он сказал, что тогда не владел всей информацией.